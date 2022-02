JAKARTA- Masayu Anastasia datang dengan kabar kurang menyenangkan mengenai kesehatannya. Melalui akun Instagramnya, dia mengungkapkan dirinya positif terpapar Covid-19.

"#isomancovid setelah dinyatakan positif Covid19!," tulis Masayu Anastasia pada akun Instagram Storynya, dikutip Rabu (9/2/2022).Â

Tidak seperti beberapa rekan artis lain yang mengaku tak mengalami gejala saat terpapar Covid-19. Mantan istri Lembu Wiworojati ini justru mengalami hal yang sebaliknya.

Ia mengaku virus yang menyerangnya sukses membuat dirinya sulit untuk tidur. Tak hanya itu, ia juga mengaku mengalami sederet gejala seperti demam, flu, radang, hingga sakit kepala.

"Well, dua malam enggak bisa tidur, demam dan flu on off, radang, badan ngilu-ngilu, sakit kepala, kemarin agak mual, suka tiba-tiba deg-degan. Rasanya kok kayak enggak ringan ya," jelasnya.

Sementara itu, kemarin malam ibu satu anak ini juga mengaku merasa tak enak badan. Bahkan dirinya sempat mengalami kegerahan disertai dengan flu.

"Makin kesini makin enggak karu-karuan. Semalam kegerahan banget, sekarang mulai sumeng lagi dan agak mulai flu. Sumpah enggak enak," tandasnya.

(nit)