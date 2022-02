BERHASIL melahirkan dua bintang religi penuh bakat, kini GTV kembali membuka kesempatan emas untuk talenta-talenta bercahaya Indonesia untuk menjadi bintang pop religi paling bercahaya selanjutnya. Saat ini, musik gambus, nasyid dan terutama pop religi memiliki jumlah penikmat yang sangat besar di Tanah air, khususnya kalangan anak muda Indonesia. Jadi tentu saja, kesempatan Audisi Online Voice of Ramadan 2022 kali ini harus segera kamu raih. Inilah saatnya kamu mewujudkan mimpi menjadi bintang religi baru di industri musik Indonesia. Spesial dan berbeda dengan dua season sebelumnya, tidak hanya ada Juri yang memberi masukan dan menilai performa kamu, kali ini akan ada para Mentor yang siap melatih kamu. Mau dong dilatih secara langsung oleh penyanyi – penyanyi religi kenamaan Indonesia, terbayang betapa banyak pengalaman berharga yang bisa kamu dapatkan nantinya.

Siapa yang tak kenal Sulis, wajahnya cantik dan senyumnya begitu lembut, Sulis bisa dibilang menjadi sosok pertama yang mempopulerkan lagu – lagu pop religi agar bisa kita nikmati kapanpun dan dimanapun. Suaranya yang merdu, penguasaan nada yang keren dan pembawaannya yang menyejukkan hati membuat lagu – lagu yang dibawakan Sulis dicintai oleh penikmat musik Indonesia dari segala umur. Di Voice of Ramadan 2022 nanti, kamu bisa mendapatkan kesempatan mentoring langsung bersama Sulis. Jadi, jangan lewatkan momen berharga ini ya. Hanya dengan mengikuti Audisi Online Voice of Ramadan 2022, kamu bisa menjadi bintang religi baru di Indonesia. β€œ..temen – temen yang punya talenta di bidang musik pop religi. Yuk siapkan suara paling syahdu kalian untuk mengikuti Audisi Online Voice of Ramadan 2022. Siap – siap jadi talenta yang bercahaya” ujar Sulis (01/02/2022).

Terbayang dong, akan ada banyak pengalaman berharga yang akan didapatkan kalau kamu di mentori langsung oleh Sulis nantinya. Ditambah, kehadiran Ust. Zacky yang berwibawa dan bijaksana, nantinya kamu tidak hanya dinilai performa saja, tapi juga akan diberikan nasihat yang sangat berharga. Sebuah saran yang tidak hanya berguna saat berkompetisi tapi juga di kehidupan kita sehari – hari. Dengan dukungan dari para Mentor dan para Juri, dipastikan penampilan kamu di panggung Voice of Ramadan 2022 juga akan begitu berkilau dan menyentuh hati. Karena hanya di Voice of Ramadan 2022, kita semua bisa menyaksikan lantunan religi indah dari talenta – talenta terbaik di seluruh Indonesia. Jadi jangan ragu, tunjukkan skill dan talenta vokal kamu agar bisa bersaing bersama dibantu dengan mentor kesayangan agar bisa keluar sebagai talenta terbaik di Voice of Ramadan 2022. Apalagi ada hadiah total puluhan juta menanti kamu, yang bisa digunakan untuk mewujudkan mimpi kamu sekaligus membanggakan orang – orang tersayang.

Β

Tak perlu tunggu nanti, sekarang kamu sudah bisa mendaftarkan dirimu secara online karena Audisi Online Voice of Ramadan 2022 masih dibuka hingga 20 Februari 2022 melalui aplikasi RCTI+. Kamu bisa mengikuti audisi ini secara solo atau duo, yang penting akhi/ukhti berusia 15 – 30 tahun dan bisa bernyanyi lagu genre pop religi, gambus atau nasyid. Cara pendaftarannya pun mudah banget. Pertama – tama kamu download dan registrasi memakai alamat email aktif di aplikasi RCTI+. Aplikasi RCTI+ bisa kamu dapatkan di Play Store atau App Store. Klik ikon HOT dan pilih audisi Voice of Ramadan, lalu upload video kamu saat menyanyikan dua lagu (pop religi dan Arabic) dalam satu video ya. Jangan lupa kamu juga harus menulis deskripsi lengkap dengan format NAMA_UMUR_KOTA ASAL_JUDUL LAGU. Dan.. selesai!

Siapkan suara tersyahdumu, audisi Voice of Ramadan 2022 dibuka hingga 20 Februari. Keseluruhan proses audisi online Voice of Ramadan 2022 GRATIS tanpa dipungut biaya apapun. Untuk mendapat info dan update terbaru follow akun Instagram @officialgtvid dan @voiceoframadan.gtv

