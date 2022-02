JAKARTA - Menonton drama kini menjadi kegiatan mengasyikkan yang digemari banyak orang. Tak hanya drama asal Korea Selatan, namun juga asal China, yang tak kalah dari segi kisah romantis dan konflik ceritanya.

Pencinta drama Tiongkok pun kini makin dimanjakan dengan terobosan mini drama yang memiliki format tayangan baru, yaitu mini series yang tiap episodenya berdurasi 2 hingga 8 menit. Sangat pas untuk menjadi selingan hiburan di waktu luang.

Berikut rekomendasi serial mini drama Tiongkok terpopuler yang bisa Anda saksikan melalui WeTV:

1. Pembalasan Sang Istri (Wife’s Revenge)

Serial ini hadir dengan jumlah 24 episode dan durasi 7-8 menit per episodenya. Menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga, Bai Yingying, yang mendapati suaminya Ding Zhiyuan selingkuh dengan sahabatnya, Gu Feier.

Selain frustasi dengan kehidupan rumah tangganya, dia juga mendapati adiknya, Bai Jingjing yang bunuh diri enam tahun lalu. Usai menghindari Gu Feier yang terus mengejarnya untuk meminta maaf dan berkat bantuan Jiang Chuan, Jin Rui dan sahabatnya yang lain, Bai Yingying akhirnya membuka lembaran baru hidupnya.

Pembalasan Sang Istri atau Wife's Revenge ini dibintangi oleh Chen Yijing, Chu Pengxu, Xu Dan, Ge Shimin, Tian Zhiheng dan Wang Xinwei.

2. Sentuh Hatimu (Touch Your Heart)

Penggemar drama kolosal wajib menonton Touch Your Heart yang memiliki 30 episode ini. Berkisah tentang Cheng Yunxi, putri bungsu dalam keluarga penghuni Istana Cheng yang nasibnya berubah tragis.

Orangtuanya dijebak dan seluruh anggota keluarganya dibinasakan. Tetapi lewat kejadian penuh keajaiban, ia berubah menjadi hantu peri bernama Mei.

Sepuluh tahun kemudian, dia kembali ke dunia dan takdir mempertemukan Cheng Yunxi dengan teman masa kecilnya, Chen Yanyang.Touch Your Heart dibintangi oleh Li Yongju, Zha Yichen, Gao Kai, dan Jin Haopeng.

3. Please Don't Spoil Me S1 dan S2

Season 1 bercerita tentang Yan Yiyi, penulis novel web yang secara tak sengaja memasuki cerita tulisannya sendiri dan memerankan karakter pendukung yang bodoh. Cerita akhirnya membawa Yan Yiyi jatuh cinta pada kaisar.

Di Season ke-2, Yan Yiyi masih berada di dalam dunia tempat cerita yang ia tulis. Cinta Qin Yu untuk Yan Yiyi kini menjadi lebih kuat. Untuk kembali ke dunia nyata, Yan Yiyi masih harus memasuki istana yang dingin.

Please Dont Spoil Me dibintangi oleh Zhang Miaoyi dan Jin Xianzheng. Please Dont Spoil Me Season 1 berjumlah 24 episode dan Season 2-nya sedang tayang di WeTV dengan total 21 episode.

