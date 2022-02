OKI Setiana Dewi dianggap meremehkan soal KDRT dalam satu ceramahnya yang viral. Berikut biodata dan agama Oki Setiana Dewi, artis sekaligus ustadzah terkenal di Indonesia.Â

Dalam videonya, dia memberi contoh perempuan yang akan mudah meraih surga Allah SWT dengan menutupi keburukan suami. Dia kemudian menceritakan tentang perempuan asal Jeddah yang menutupi kekerasan sang suami di hadapan orang tuanya.

Mengenal sosok Oki Setiana Dewi, dia adalah seorang aktris, penulis, dan pendakwah. Perempuan berhijab ini lahir di Batam, Kepulauan Riau, pada 13 Januari 1989.

Oki merupakan anak pertama dari pasangan Sulyanto dan Yunifah Lismawati. Ia memiliki dua adik yakni Shindy Kurnia dan YouTuber Ria Ricis.

Oki memulai kariernya sebagai bintang utama di film Ketika Cinta Bertasbih pada 2009. Namanya pun mulai bersinar hingga sukses membintangi sinetron dan film yang sebagian besar bertema Islami.

Film layar lebar lainnya yang pernah Oki bintangi adalah Demi Cinta (2017), 212: The Power of Love (2018), Hayya: The Power of Love 2 (2019), Sisterlillah The Movie (2020), dan Merindu Cahaya de Amstel (2022).

Selain aktif berkarier di dunia hiburan, Oki juga berprestasi di bidang akademis. Pada 2021, dia meraih gelar S3 Program Doktor Kajian Islam Konsentrasi Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kini Oki menjadi pimpinan Yayasan Maskanul Huffadz dan pendakwah. Tak hanya di Indonesia, tapi juga negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Sukses sebagai artis hingga pendakwah, Oki juga memiliki kehidupan pribadi yang bahagia. Dia menikah dengan Ory Vitrio sejak tahun 2014. Dari pernikahan itu, Oki dikaruniai 4 anak yang lucu, yakni Maryam Nusaibah Abdullah, Khadeejah Faatimah Abdulullah, Ibrahim Muhammad Abdullah, dan Sulaiman Ali Abdullah.