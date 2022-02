JAKARTA - Agnez Mo membuat platform untuk menjembatani para talenta dengan pelaku industri hiburan. Kali ini, platform Agnez Mo, Eventori, yang telah berusia dua tahun, tengah mengadakan ajang pencarian bakat.

Lewat Eventori Super App, platform ini memfasilitasi kolaborasi para talenta dan pelaku industri, hadir dengan membawa visi untuk membuka akses bagi para talenta yang telah berkarya dapat terhubung dengan berjuta peluang untuk bersinar di panggung dunia.

“Pelajaran dari pandemi adalah industri hiburan punya daya tahan dan kemampuan beradaptasi. Ini modal penting. Namun, pada saat yang sama, kita melihat banyak talenta dengan karya yang luar bisa, belum mendapat peluang untuk bisa bersinar di panggung-panggung utama,” papar CEO Eventori Vikri Ardiansyah.

Acara ini dihadiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Menteri BUMN Erick Thohir bersama founder Eventori Rio Abdurrachman. Hadir juga secara daring, co-founder Eventori Agnez Mo yang saat ini sedang berada di Amerika Serikat.

Dengan tajuk The Next Vibes, kompetisi ini terbuka bagi semua ragam pertunjukan dengan syarat yang mudah, yaitu mengunggah video penampilan di Instagram.

“Selama dua tahun ini kami telah melakukan sejumlah pencarian bakat dan kompetisi dengan respons yang sangat baik. Karena itu, sebagai perwujudan visi Eventori, kami menggelar The Next Vibes sebagai ajang pencarian bakat online terbesar dengan hadiah total Rp 1 miliar,” kata Digital Media Business Manager Eventori Ferally Mahardhika dalam acara yang sama.

Sebelumnya, Agnez Mo mendadak trending di Twitter, setelah Agnation, fanbase sang penyanyi mendengungkan tagar #AGNEZMO2022. Terkait tagar tersebut, Agnez rupanya punya pengumuman penting untuk penggemarnya.

"Aku pikir kita masih harus menunggu sampai pukul 09.00 PST. Tetapi dukungan penggemarku sangat luar biasa besar sampai tagar AGNEZMO2022, bahkan sebelum aku membocorkan apapun. AGNATION, you the one!" ujarnya pada 31 Januari 2022.

