JAKARTA - Agnez Mo kembali menorehkan prestasi. Kali ini, dia didapuk sebagai model sampul majalah fesyen dan gaya hidup ternama asal Los Angeles, Amerika Serikat, yakni Composure Magazine.

Ini bukan pertama kalinya Agnez Mo mejeng di cover majalah dunia. Sebelumnya, dia juga terpilih sebagai model di sampul majalah ternama Amerika Serikat, Pure Dope.

Foto-foto pelantun Coke Bottle itu telah diposting di akun media sosial Composure Magazine. Gayanya begitu stunning bak supermodel papan atas. Agnez Mo pun turut mengunggah potretnya di akun Instagram.

Baca Juga:

5 Pesona Nita Gunawan, Selebgram Cantik yang Disebut Mirip Agnez Mo

Intip Tato Baru Agnez Mo yang Jadi Sorotan Netizen

Â





"Find my cover @composure.mag and my story," tulis Agnez Mo dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Senin (17/1/2022).

Agnez Mo menceritakan pengalamannya sebagai duta anti narkoba di majalah ini. Dia juga berkisah tentang perannya dalam memberantas perdagangan manusia di Asia. Tentunya kisah penyanyi kelahiran 1 Juli 1986 ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang.

Menariknya, gaya kekasih Adam Rosyadi itu diatur oleh fashion stylist ternama, Estelle Aporongao dalam majalah ini. Dia diketahui pernah mengarahkan gaya beberapa selebriti Hollywood, salah satunya Jacob Batalon.

Tak heran jika Agnez Mo tampil begitu stunning dalam balutan bodycon dress lengan panjang putih bermotif floral. Gayanya pun semakin ciamik dengan aksesori gold ndebel choker khas Afrika di lehernya. Apalagi rambut pendeknya diberi sentuhan wavy style. Penyanyi 35 tahun itu tampak begitu menawan bak supermodel.

Unggahan itu langsung menuai beragam reaksi. Banyak netizen yang terpana dan memuji paras cantik Agnez Mo. Bahkan, penyanyi Melly Goeslaw pun turut meninggalkan komentar.

"Cantiiiiik bangeeet," tulis Melly Goeslaw.

"INCREDIBLE," tuis musisi Amadeus.

(aln)