JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo mendadak trending di Twitter, setelah Agnation, fanbase sang penyanyi mendengungkan tagar #AGNEZMO2022. Terkait tagar tersebut, Agnez rupanya punya pengumuman penting untuk penggemarnya.

"Aku pikir kita masih harus menunggu sampai pukul 09.00 PST. Tetapi dukungan penggemarku sangat luar biasa besar sampai tagar AGNEZMO2022, bahkan sebelum aku membocorkan apapun. AGNATION, you the one!" ujarnya pada 31 Januari 2022.

Unggahan Agnez itu kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian besar penggemar yakin, penyanyi 35 tahun itu akan merilis lagu baru. "Baru announcement saja, sudah trending topic ya. #AGNEZMO2022," ujar akun @depradigdoutomo.

Akun @triztanFamous menambahkan, "Kalau dilihat polanya, @agnezmo bakal drop teaser lagi sebelum drop new MV. Semoga habis ini, ntar live IG, Minggu depan drop teaser 2, Minggu depannya drop MV #AGNEZMO2022."

Menjawab rasa penasaran penggemar, Agnez Mo kemudian memperbaharui header akun Twitter pribadinya, dengan mempromosikan lagu barunya, Patience. Rencananya, lagu itu akan dirilis pada 11 Februari 2022.*

