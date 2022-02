JAKARTA - Biodata dan agama Mahalini Raharja menjadi informasi menarik setelah dia dikabarkan berpacaran dengan penyanyi Rizky Febian. Di luar kehidupan pribadinya, dia adalah penyanyi muda dengan segudang prestasi.

Pelantun Sisa Rasa itu lahir dengan nama lengkap Ni Luh Ketut Mahalini Ayu Raharja di Denpasar, Bali, 21 tahun silam. Dia diketahui pemeluk agama Hindu dan menghabiskan masa kecilnya di Canggu, Bali.

Biodata dan Agama Mahalini. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)

Mahalini merupakan bungsu dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan I Gede Suraharja dan mendiang Ni Nyoman Serini. Dia memiliki dua kakak laki-laki dan satu perempuan.

Sebelum berlabuh ke industri musik, dia membangun kariernya dari dunia modeling. Namun ketertarikan Mahalini pada dunia musik sebenarnya sudah terlihat sejak kelas 4 SD yang membuat orangtuanya mengikutkan dirinya kursus vokal.

Ketika masih SMP, Mahalini bergabung dengan grup vokal sekolah dan mengikuti kompetisi bernyanyi tingkat nasional. Ketika SMA, dia mulai tampil sebagai penyanyi solo dalam beberapa kompetisi bernyanyi.

Kala itu, dia dipercaya mengikuti parade lagu Bali dalam Pesta Kesenian Bali selama 3 tahun berturut-turut, sejak tahun 2016. Mulai dari situ, dia menjalankan hobi bernyanyinya dengan mengcover lagu untuk diunggah ke media sosial.

Pada 2019, dia mengikuti Indonesian Idol X dan bertahan hingga babak lima besar. Dari ajang itu, dia berduet dengan Nuca ‘Idol’ dalam lagu Aku yang Salah, yang telah ditonton lebih dari 43 juta kali di YouTube.

Biodata dan Agama Mahalini. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)

Namanya semakin melambung setelah merilis lagu Melawan Restu pada 26 Maret 2021. Lagu itu bahkan berhasil membawanya memenangkan penghargaan New Artist of the Year Indonesian Music Awards 2021.

Selang 7 bulan kemudian, Mahalini kembali merilis lagu Sisa Rasa yang bercerita tentang mendiang ibunya. Lagu itu bahkan membuat dia terpilih sebagai Spotify EQUAL Artist pada Januari 2022.

Dari dunia musik, Mahalini Raharja juga menjajaki kemampuan aktingnya lewat film Kapan Pindah Rumah pada 2021. Dalam film itu, dia beradu akting dengan sederet aktor senior, seperti Indro Warkop dan Cut Mini.

Seiring dengan kesuksesan kariernya, kehidupan pribadi Mahalini juga menjadi informasi yang selalu dikulik media dan penggemar. Di awal karier, dia sempat dikabarkan dekat dengan Nuca.

Biodata dan Agama Mahalini. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)

Namun, dia membantah kabar itu dan menyebut hubungan mereka hanya sebatas persahabatan. Dia juga sempat diisukan dekat dengan Billy Syahputra setelah sang presenter bertemu dengan orangtuanya.

Terbaru, Mahalini dikabarkan dekat dengan penyanyi Rizky Febian. Keduanya bahkan kerap membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial masing-masing. Bahkan, Mahalini dikabarkan sudah dekat dengan Sule dan sang istri.*