LUKAS: The Journey of an Altar Boy merupakan original series Vision+ yang dirilis pada 24 Desember 2021 silam. Serial yang disutradarai oleh Jay Sukmo ini bercerita tentang seorang anak bernama Lukas yang berpetualang mencari ayahnya.

Serial tersebut terdiri dari lima episode, dengan judul Keluarga dalam Kasih hingga Damai dalam Natal. Di episode terakhirnya yang berjudul Damai dalam Natal, petualangan Lukas selama ini mulai membuahkan hasil.

Cerita dalam episode tersebut diawali dengan Lukas yang berusaha meminta maaf kepada dua temannya, Frans dan Flory. Setelah beberapa kali mengecewakan mereka, Lukas sadar bahwa ia telah menjadi teman yang kurang perhatian dan tidak bisa menepati janji.

Kemudian, Flory memberitahu Lukas bahwa salah satu pemeran ketoprak yang pernah ia lihat sangat mirip dengan ayahnya. Kebetulan, grup ketoprak itu akan tampil di Yogyakarta ketika mereka melakukan retreat di sana.

Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Bersama Frans dan Flory, Lukas mengunjungi pertunjukan ketoprak tersebut dan melihat sosok yang diyakini sebagai ayah Lukas. Tanpa berpikir panjang, Lukas segera memakai kostum dan ikut tampil di panggung untuk menemui sang ayah.

Sosok ayah yang kebingungan pun berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melanjutkan pentasnya, namun suatu kejadian di atas panggung membuat pentas itu harus berhenti. Lalu, di belakang panggung, Lukas harus menghadapi suatu kenyataan yang menjadi akhir dari petualangannya.

Benarkah sosok tersebut adalah sang ayah? Bisakah ia membujuknya untuk kembali pulang? Tonton keseruannya di Lukas: The Journey of an Altar Boy episode 5 eksklusif di Vision+.

Lukas: The Journey of an Altar Boy episode 5 dapat Anda nikmati kapan saja dan di mana saja melalui akun premium Vision+ dengan paket mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan 7 hari hingga Rp200.000 untuk berlangganan 365 hari.

Bagi pengguna yang membeli paket premium 90 hari atau 365 hari, ada hadiah menarik yaitu perlindungan optimal Motion Insure berupa asuransi perlindungan diri dari Covid-19 secara cuma-cuma.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini serta kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok).

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

