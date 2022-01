LOS ANGELES - Aktor Aquaman, Jason Momoa resmi bergabung dalam Fast and Furious 10, setelah Dwayne Johnson tegas menolak untuk kembali membintangi franchise tersebut, pada akhir Desember 2021.

Kabar bergabungnya Momoa diumumkan lewat media sosila. "Keluarga The Fast terus membesar. Selamat bergabung Jason Momoa di #F10," bunyi caption akun @TheFastSaga di Twitter, seperti dikutip pada Sabtu (29/1/2022).

Tak dijelaskan secara detail apa peran yang akan dibintangi Jason Momoa dalam film tersebut. Namun, dia dipastikan beradu akting dengan Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, hingga Charlize Theron dalam film tersebut.

Sejak debut perdana pada 2001, The Fast and Furious telah menggandeng sederet nama besar, Jason Statham, Luke Evans, Gal Gadot, Kurt Russell, Helen Mirren, hingga John Cena yang tampil pada FF9 sebagai kakak Mia dan Dom Toretto.

Rencananya, The Fast and Furious 10 akan tayang di bioskop pada 19 Mei 2023. The Hollywood Reporter memastikan, FF10 dan 11 akan menjadi penutup perjalanan Dom Toretto dan timnya dalam franchise tersebut.

BACA JUGA:

(SIS)