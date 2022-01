SEOUL- Komedian Jo Se Ho dinyatakan positif Covid-19. Kabar ini telah dilaporkan media ekslusif di Korea, seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (28/1/2022).

Saat ini, Jo Se Ho sedang menjadi pembawa acara tetap dalam program Yoo Quiz On the Block, NQQ, dan Rice Come At the End of Hardship.

Pembawa acara lain dalam program-program tersebut, termasuk Yoo Jae Suk, telah dites Covid-19 setelah mendengar kabar ini.

Belakangan ini, kasus Covid-19 varian Omicron di Korea Selatan sedang meningkat drastis. Setiap hari, selebriti dari industri hiburan Korea yang terpapar Covid-19 selalu bertambah.

Salah satunya Yuna Brave Girls, THE BOYZ, Umji VIVIZ, dan masih banyak lagi. Jo Se Ho merupakan komedian asal Korea Selatan. Ia juga pernah muncul dalam drama populer, My Love From the Star. Komedian ini telah membintangi banyak program variety, seperti Battle Trip, Weekly Idol, dan It’s Party Time.

(nit)