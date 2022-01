JAKARTA - Lyodra baru-baru ini sempat melakukan live di akun Instagram milik manajernya, Dicky Zulkarnaen. Dalam kesempatan tersebut, ia berniat untuk melakukan prank kepada Mahalini Raharja dengan menyebut bahwa Rizky Febian baru saja mengirimkan chat padanya.

Akan tetapi, Lyodra justru terkaget-kaget hingga membuat fans kegirangan. Pasalnya, Mahalini mengatakan bahwa dirinya kala itu tengah berada bersama putra dari komedian Sule.

"Halo. Hai dimana bestay?," tanya Lyodra melalui sambungan telepon.

"Aku lagi di Iki. Kenapa tuh?," jawab Mahalini.

"Dimana?," tanya Lyodra lagi, mencoba untuk memastikan ucapan sang sahabat.

"Lagi sama Iky," jawab Mahalini yang langsung membuat Lyodra berteriak kegirangan.

Pelantun Pesan Terakhir tersebut bukan hanya kaget dan berteriak kegirangan saat mengetahui bahwa Mahalini tengah berada bersama Rizky Febian. Ia bahkan sempat menyanyikan salah satu lagu milik Iki berjudul Ragu untuk meledek Mahalini.

"Oh my god, seru banget. Boleh gabung nggak sih? Join nggak sih?," lanjut Lyodra.

"Double date gitu?," ucap Mahalini memastikan.

Dalam kesempatan itu, kekasih dari Riza Syah ini juga sempat mengucapkan selamat pada Mahalini lantaran ia sudah menjadi tante dari keponakan Iki yang bernama Adzam. Setelah mengucapkan selamat, Mahalini sontak kaget lantaran mengetahui bahwa percakapannya dengan Lyodra disaksikan oleh netizen dalam live di akun Instagram milik Dicky,

"Eh you know nggak aku lagi live dan you ngomong seperti itu, dan mereka (netizen) ramai sekarang," tutur Lyodra.

"Astaghfirullah Hal Adzim," timpal Mahalini.

Prank call yang dilakukan Lyodra tampaknya sudah cukup menjawab arti kedekatan Mahalini dan Rizky Febian. Bahkan para penggemar juga ikut berbahagia atas hal tersebut.

"iky lini go public jalur temen temennya," tulis EPA.

"semua terbongkar dri live ini," tulis apelu.

