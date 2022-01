KAMPANYE EQUAL dari Spotify lahir untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan di industri musik. Untuk mencapai tujuan dari kampanye itu, Spotify membuat playlist EQUAL lokal yang ada di 35 negara dan menjangkau lebih dari 50 negara.

Selain itu, ada pula EQUAL Artist of the Month yang memilih satu artis di setiap negara untuk menjadi cover atau sampul dari playlist lokal di negaranya masing-masing. Setiap bulan penyanyi EQUAL pilihan akan mendapatkan promosi dari platform streaming musik asal Swedia tersebut dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan pendengar dari dalam dan luar negeri.

Untuk bulan Januari 2022, Spotify telah memilih karya-karya terbaik musisi wanita dari seluruh penjuru dunia dan merangkumnya menjadi 1 playlist bertajuk EQUAL Global. Terdapat musisi asal Rusia, Manizha, dengan lagunya ‘Now or Never’ muncul pada cover playlist. Karya dari penyanyi seperti Chung Ha, EVERGLOW, Larissa Lambert, dan Mahalini Raharja juga ikut serta mengisi playlist tersebut.

Tak hanya ikut serta dalam EQUAL Global, Mahalini Raharja juga terpilih menjadi Artist of the Month EQUAL Indonesia untuk bulan Januari 2022 dengan lagu ‘Sisa Rasa’. Wajah cantiknya pun terpampang di salah satu billboard di Times Square, New York, Amerika Serikat. Wajar, penyanyi yang juga jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol X ini sudah menorehkan banyak karya dan prestasi yang patut diacungi jempol.

Dikutip dari postingan Instagram @mahaliniraharja pada Rabu (19/01/2022), gadis asal Bali tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Spotify dan para pendukungnya. Bagi yang sudah penasaran, yuk tonton video klip ‘Sisa Rasa’ oleh Mahalini Raharja hanya di YouTube channel HITS Records!

https://www.youtube.com/watch?v=Xs90_r3nZb8

