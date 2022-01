JAKARTA- Pada 2021 silam, Ivan Gunawan menayangkan podcast seru yang diunggah di YouTube channel miliknya. Ia mengundang konten kreator Abiel Atan untuk seru-seruan bareng.

Abiel Atan yang aktif di media sosial sejak tahun 2015 mencuri banyak perhatian banyak orang lewat karya-karya berupa video mini-series yang dapat disaksikan di Instagram, TikTok, dan YouTube. Mini-series buatan Abiel bercerita tentang seorang wanita bernama Salma Kumala yang diperankan oleh dirinya sendiri. Banyak yang terhibur, Abiel kini sudah mencapai ratusan ribu pengikut di TikTok.

Kali ini di vlog terbaru Ivan Gunawan, terlihat Abiel Atan sedang mengunjungi kafe miliknya. Ivan pun menyebutkan bahwa Abiel Atan akan melakukan shooting konten “Cerita Salma” di kafe tersebut.

Kepada Ivan Gunawan, Abiel Atan pun mengaku mendapat tawaran untuk membuat novel dan film tentang “Cerita Salma”. “Udah ada tawaran novel, setelah novel itu film, antara film atau series,” ujar Abiel Atan.

