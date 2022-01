JAKARTA - Oki dan Nirmala menjadi cerita gambar yang sempat populer di kalangan anak-anak. Kini, kisah Oki dan Nirmala diangkat menjadi serial di layar kaca dengan bintang utama Tissa Biani.

Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment mengangkat kisah Oki dan Nirmala, kisah petualangan kurcaci Oki dan peri Nirmala dari Negeri Dongeng ini mempunyai penggemar setia dari generasi ke generasi yang terus bertumbuh.

Andi Boediman, CEO Ideosource Entertainment mengungkapkan rasa senangnya bisa mendapatkan kepercayaan menggarap film serial Oki dan Nirmala ini."Oki dan Nirmala adalah IP legendaris, menjadi relevan dengan generasi baru. Ketika anak didorong untuk mempelajari dunia fantasi, mereka akan menjelajahi dunia baru yang membuka imajinasi mereka. Oki dan Nirmala memberikan inspirasi melalui dunia fantasi yang menyenangkan," ungkapnya.

CEO Paragon Pictures, Robert Ronny menyatakan, sebuah pengalaman baru untuk dirinya mengangkat sebuah cerita bergambar ke format film."Saya sejak kecil sangat suka membaca buku dan majalah. Salah satu majalah yang saya baca secara rutin adalah Bobo. Di Majalah Bobo ini banyak sekali cerita bergambar yang sangat saya suka, Bobo, Bona dan tentu saja Oki dan Nirmala. Menurut saya saat ini sangat dibutuhkan cerita anak-anak yang sangat positif tapi menghibur seperti Oki dan Nirmala ini. Anak Indonesia darurat konten positif. Untuk Tissa Biani sendiri, saya sudah pernah kerja sama dengan Tissa Biani sebelumnya di film Bumi Itu Bulat. Dan saya lihat personality dan look Tissa sangat sangat pas menjadi Nirmala. She was born to play this role! It's a match that made in heaven," ujarnya.

Tissa Biani didapuk menjadi pemeran Nirmala, melalui press conference yang digelar di International Design School, Jakarta Selatan, (27/1). Sedangkan untuk pemeran Oki, akan dipilih melalui open casting, dan semua persyaratannya bisa dilihat melalui akun IG resmi Paragon Pictures.

