ALIF Maulana menyuguhkan kembali single baru berjudul 'Take No Regrets'. Ada makna di balik single terbarunya itu.

Sama seperti tiga single lain yakni, Hopes & Dreams, Couldn't Care Less, dan Nothing Comes Easy , lagu baru ini juga masih menceritakan seputar kehidupan.

Alif ingin membawa semangat motivasi atas permasalahan yang dialami banyak orang yakni penyesalan hidup.

"Lagu ini menceritakan tentang jalani aja kehidupan dan jangan menyesal. Harus kasih 100 persen di hidup ini, jangan sampai kita menyesal di hari tua nanti" ujar Alif Maulana, dalam live Okezone Stories, Kamis (27/1/22).

Lewat lagu ini, Alif juga seolah ingin menunjukan tekad dan semangatnya dalam bermusik tanpa penyesalan. Musik sudah menjadi jalan hidup yang ia milih. Untuk itulah, Alif enggan untuk menyesali semuanya.

Mundur pada beberapa tahun lalu ketika dirinya masih berkuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Alif merasa tak nyaman dan memutuskan untuk berhenti dari kampus tersebut. Di tengah rasa bingungnya, Alif mantap memilih musik sebagai langkah selanjutnya. Ia lantas bersekolah di Universitas Birmingham dan mengambil bidang musik. "Bersyukur orangtua mendukung. tapi sebenarnya banyak orang-orang di sekitar yang menyayangkan hal itu dan gak support" katanya. Namun dengan keteguhan hati dan usaha tanpa henti, Alif pun sanggup membuktikan pada banyak orang bahwa ia mampu menjajaki industri musik. Ia merasa keputusannya mengambil jalan ini adalah hal yang tepat dan tak perlu diselali. Adapun lagu 'Take No Regrets' merupakan satu dari beberapa single dalam album yang akan ia rilis pada akhir tahun 2022 kelak. Rencananya, Alif masih akan merilis dua single baru sebelum akhirnya meluncurkan album.