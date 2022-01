ANAK Nurul Arifin, Maura Magnalia, telah meninggal dunia pada hari ini (25/1/2022) karena serangan jantung. Unggahan terakhir di Instagram 20 jam lalu jadi sorotan. Apa isinya?

Kemudian, teman-teman dari wanita yang biasa disapa Mora ini mengucapkan ucapan duka cita di Instagram milik mendiang @evilheat. Sebelum meninggal almarhum ternyata memre-post unggahan temannya, di mana Mora tertawa atas unggahan tersebut.

Wanita belum genap berusia 28 tahun masih sempat membuat postingan di IG Story. Mora me-repost foto yang diunggah temannya dengan username @aditlagosse______.

Nampak ada foto pria dan wanita berwajah mirip yang sepertinya hasil editan. Teman Mora bercanda dengan menuliskan 'I hate you' lalu mention username mendiang dan direpost dengan menambahkan caption 'Hahahaha'.

Maura telah meninggal dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Terlebih teman dekatnya, seperti adit yang di-repost unggahannya oleh Mora.

"Unreal. Rest in peace @evilheat. I love you so much Mora," katanya dikutip Senin (25/1/2022)

Kendati demikian, sang ibu juga mengklarifikasi atas informasi kematian sang anak melalui Instagram storynya. Nurul Arifin sudah mengabarkan meninggalnya Mora di Instagram. Mora meninggal pada Selasa pagi (25/1/2022) pada pukul 05.37 WIB. Misa akan diselenggarakan di rumah duka pada pukul 19.00 dan besok baru dimakamkan.

"Gone ttoo soon, my angel Maura. Akhirnya kamu menemukan kedamaian. Ibu, bapak, Dimel akan selalu merindukanmu," tulis Nurul di caption-nya.