NURUL Arifin berduka, putrinya Maura Magnalia meninggal dunia. Semasa hidupnya, ibu dan anak ini selalu kompak bersama walau beda agama.

Rupanya hingga meninggal dunia pun, anaknya menganut agama yang berbeda dengan Nurul Arifin. Sang artis serta politikus ini beragama Islam, sementara putrinya sejauh informasi yang beredar yakni menganut Katholik, sama seperti ayahnya, Mayong Suryolaksono..

Bahkan untuk menghormati jenazah anak Nurul Arifin terakhir kalinnya, diadakan jadwal Misa. Nurul Arifin tentu akan hadir.

"Warta duka: Maura Magnalia Widyaratri, 28 thn. Putri Bp. Mayong Suryolaksono dan Nurul Arifin, pagi ini di RS Puri Cinere. Akan disrmayamkan di rumah. Jadwal Misa menyusul."

Sementara itu, diintip Okezone dari laman Instagram, potret ibu dan anak ini selalu kompak. Berikut foto-foto mendiang bersama ibunya beberapa waktu lalu.

Ucap doa

Sebelum meninggal dunia, Nurul Arifin sempat mengutarakan doa terbaik untuk Maura di hari ulang tahunnya yang diprediksi jatuh di tanggal 20 September. Siapa sangka, doa tersebut jadi doa terakhir Nurul untuk putrinya.

"Happy birthday my lovely Maura. Wish you happiness and a best future. I love you," tulis Nurul. Siapa sangka, doa tersebut menjadi doa ulang tahun terakhir dari sang ibu untuk anak tersayangnya.

Santai di rumah

Mereka kompak pakai baju putih dan santai di rumah. Nurul Arifin tersenyum lebar di samping anakny. Sementara Maura hanya menunjukkan senyum tipis khasnya sambil bersandar di sisi ibunya.

Jalan-jalan bersama Mereka juga sering mengagendakan liburan bersama sebelum pandemi. Nurul dan Maura juga sangat kompak di momen ini. Di keterangan foto, kita bisa lihat bersama bagaimana Nurul Arifin begitu mencintai dan menyayangi putrinya tersebut. "My life," tulis Nurul di hastag yang dibubuhkan. Transformasi Foto Maura yang dibagikan Nurul pun merupakan transformasi dari kecil sampai dewasa. Tentu, ini foto yang sangat mengharukan, terlebih kita tahu saat ini Maura sudah kembali ke pangkuan Tuhan.