FOTO masa kecil Arya Saloka dan Amanda Manopo bikin geger para fans berat mereka. Foto ini memperlihatkan pose bersama saat kecil dulu.

Meski hanya editan, namun kelihaian warganet dalam mengedit foto lawas itu membuatnya terlihat sangat nyata. Ini bisa dilihat dari akun Instagram fanbase @aladebarandin_.

"Through thick and thin, I will always be by your side," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Senin (24/1/2022).

Arya Saloka berpose seperti memeluk tubuh mungil Amanda di potret ini. Wajahnya pun tampak beberapa tahun lebih dewasa ketimbang Amanda Manopo.

Pengambilan gambar bernuansa hitam putih ini mendukung kesan lawas yang begitu nyata. Padahal, foto Arya Saloka dan Amanda Manopo kala kecil itu diambil secara terpisah. Tak dipungkiri pemeran Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta itu disebut-sebut sebagai jodoh sejak kecil. Bahkan, tak sedikit warganet yang menyebut wajah keduanya sangat mirip. Ini bisa dilihat dari kolom komentarnya. "Niat banget sih yg bikin bikin gemes," tulis sup*****. "Kok mirip ya," kata rat*****. "MANTAP BENAR yang ngeditttt kerenn bangettt kek NYATA AJA ehhh," balas kha*****. "Gemesss," sahut emm*****. "Dari kecil dah mirip," ujar ceu*****. "@arya.saloka ko mirip pak," timpal deni*****. "Yang edit pinter benerrr," kata bun*****.