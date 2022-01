JAKARTA- Prilly Latuconsina ikut berduka atas meninggalnya lawan mainnya di film Danur, Matthew White. Dia pun membagikan video kenangan bersama bocah 12 tahun tersebut di Instagram pribadinya.

Mereka tampak bahagia, terlebih saat pemeran Hendrick itu melontarkan gombalan manis kepada Prilly Latunconsina.

"Are you a thief? because you stole my heart (apakah kamu pencuri? karena telah mencuri hatiku)" kata Matthew dalam video yang langsung membuat Prilly tertawa, dikutip di Instagram Senin (24/1/2022).

BACA JUGA:

- Shireen Ledek Zaskia Sungkar saat Acha Bertemu Irwansyah: Dulu Gue Ngefans Sama Mereka, Lu Juga Kan?

- Sebut Bantuan dari Megawati dan Jokowi Belum Cukup, Dorce Gamalama: Saya Belum Bisa Jalan

Bersamaan dengan video kenangan itu, Prilly menyampaikan pesan harunya untuk mendiang Matthew. Meski tak membeberkan penyakit apa yang diderita Matthew, Prilly merasa senang kini Matthew tak lagi sakit.

"Dear Matthew, Anak baik, anak pinter, anak manis. Sekarang kamu sudah enggak sakit lagi ya sayang" ujar Prilly.

Kepergian Matthew dirasa Prilly begitu cepat. Bintang serial My Lecturer My Husband ini pun mengaku sangat merindukan Matthew yang kini telah berpulang.

"Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much! Cepet banget kamu perginya. We Love you Matt!" imbuhnya. Tak lupa Prilly Latuconsina juga mengajak warganet melantunkan Al-Fatihah untuk mendiang Matthew White. Usai mengetahui sosok 'Hedrick' dalam film Danur telah pergi untuk selamanya, ungkapan duka cita lantas mengalir deras dari para netizen melalui kolom komentar Prilly. "Ya Allah ganteng, semoga tenang ya di sana " uajr seornag netizen. "Demiii?? inanlillahi wa inna ilaihi rojiun" kata netizen lainnya "innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini serius?" tulis salah satu netizen seakan masih belum percaya.