JAKARTA – Original series terbaru Vision+, Lukas: The Journey of an Altar Boy resmi memulai debutnya pada 24 Desember 2021. Serial karya Jay Sukmo itu mengusung genre petualangan dengan cerita ringan dengan berbagai pesan moral penuh makna.

Serial tersebut terdiri dari lima episode, dengan judul Keluarga dalam Kasih hingga Damai dalam Natal. Episode ke-4 yang bertajuk Tuhan Tak Pernah Meninggalkanmu menceritakan petualangan Lukas dalam mencari ayahnya, dengan berbagai rintangan baru dan petunjuk yang semakin jelas.

Cerita tersebut diawali dengan nenek Lukas yang terluka karena terjatuh saat belanja di pasar. Masih dalam misi pencarian ayahnya, dia terpaksa membagi waktu antara merawat sang nenek dan melanjutkan petualangannya.

Setelah menemukan petunjuk baru, Lukas dan teman-temannya segera menyambangi tempat kerja sang ayah. Di tengah perjalanan, mereka sempat diganggu oleh sekelompok anak yang tak mereka kenal.

Tak hanya itu, Lukas juga harus membonceng Frans karena ban sepedanya kempis sehingga harus dibawa ke bengkel. Saat hendak mengambil sepeda Frans, ternyata sepeda itu telah dibawa oleh anak yang sempat mengganggu mereka.

Tanpa sepeda Frans, mereka tentu tak bisa pulang. Di sisi lain, Lukas telah berjanji untuk mengantar neneknya ke pasar, sementara Flory harus mengikuti latihan paduan suara. Mereka tak punya pilihan selain menuruti keinginan anak tersebut sebagai syarat kembalinya sepeda Frans.

Apa yang harus mereka lakukan agar sepeda Frans kembali? Bisakah Lukas dan teman-temannya pulang dengan selamat? Tonton keseruannya di episode 4 Lukas: The Journey of an Altar Boy eksklusif di Vision+.

(SIS)