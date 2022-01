SALMAFINA Sunan menangis saat memperdalam ilmu agama Nasrani. Bahkan tahun ini dia diberi kesempatan untuk menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan lebih sering.

Ya, mantan istri Taqy Malik ini berkesempatan ikut program Greenhouse pemuridan dan akan mendedikasikan dirinya melayani Tuhan. Sepenuh cinta dia akan mendalami agama yang kini dianutnya.

"In 2022 I’ll be dedicating my year to God with Greenhouse! Our Kingdomcity discipleship program! It’s such a privilege to spend the year serving the Lord and serving the Church! @kingdomcitygreenhouse," tulis putri Sunan Kalijaga ini.

Ia pun didukung oleh orang terdekat untuk menyelesaikan program mulia ini. Salah satunya pastor yang menjadi orang kepercayaannya untuk memperdalam agama Nasrani.

"My pastor @pstevelunn said “What you sow- you’re going to reap!!!! You sow dedication, watch how God is dedicated to you!” 🙌🏻🔥," bebernya.

Sebagaimana diketahui, Salma memang serius pindah agama setelah cerai dengan Taqy Malik. Ia semakin serius beribada, bahkan kini dia pacaran dengan anak pendeta Gilbert Lumoindong, yakni Greivance Lumoindong.

(dwk)