SEOUL - Binnie Oh My Girl memutuskan mengganti nama panggungnya menjadi Yubin. Nama baru itu akan digunakannya untuk semua aktivitas promosinya di dunia hiburan selanjutnya.

Melansir Allkpop, Kamis (20/1/2022), Yubin sebenarnya diambil dari nama asli Binnie, Bae Yubin. Nama itu akan menggantikan nama Binnie, yang telah dia gunakan sebagai nama panggung sejak debut sebagai idol K-Pop, pada 2015.

Sayang, WM Entertainment tak memberikan alasan spesifik di balik alasan Yubin mengubah nama panggungnya secara tiba-tiba. Sebelum menjadi idol, Yubin sebenarnya memulai debutnya sebagai aktris cilik.

Namun namanya dikenal luas setelah debut sebagai idol K-Pop bersama girl group Oh My Girl, dengan ciri khas rambut pendek dan penampilan fresh. Dia juga menarik perhatian lewat akting dalam film A Time to Remember dan web series Ghost House dan Sometoon 2020.*

(SIS)