SEOUL - YooA 'Oh My Girl’ dikabarkan mendapat tawaran untuk mengisi soundtrack film animasi terbaru Netflix, Over The Moon. Lagu berjudul Rocket To the Moon itu, dinyanyikannya dalam bahasa Korea Selatan.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi agensi sang idol, WM Entertainment. Dalam keterangan resmi agensi itu seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (22/9/2020), lagu tersebut dijadwalkan rilis pada 25 September mendatang.

Sementara itu, Over The Moon akan memulai debutnya pada 23 Oktober 202. Film animasi bergenre petualangan dan musikal tersebut merupakan proyek kolaborasi Netflix dan Pearl Studio yang diarahkan sutradara pemenang Oscar, Glen Keane.

YooA memulai karier solonya dengan merilis mini album sekaligus single berjudul 'Bon Voyage' pada 25 Agustus silam. Lagu itu diciptakan Afshin Salmani, Josh Cumbee, Ryan S. Jhun, Shari Short, dan Josephina Carr. Sementara Seo Ji Eum berperan sebagai penulis lirik. "Lewat album ini, aku ingin menunjukkan sisi lain diriku. Banyak gaya dalam dunia ini. Tapi belum ada 'gaya YooA'. Jadi, aku ingin menunjukkan it kepada semua orang," ungkapnya dalam edisi Oktober majalah Allure.