JAKARTA – Menuju ajang penghargaan Oscars 2022, ada banyak judul film yang kembali naik ke permukaan dunia maya dan menjadi bahan obrolan. Dengan semakin banyaknya film-film bagus yang siap memenangkan piala di tahun ini, ada baiknya para penikmat film tak melupakan film-film mantan pemenang di bawah ini.

1. The Godfather: Part II

Menjadi salah satu film gangster terbaik sepanjang sejarah, bagian ke-dua dari seri film The Godfather seringkali disebut sebagai judul yang wajib ditonton penggemar film. Dengan tema loyalitas, keluarga, dan pengorbanan diri, The Godfather: Part II berfokus pada masa muda Vito Corleone di Sisilia dan mengungkap asal-usul sang mafia terbesar New York sebelum dirinya sukses meraih takhta.

2. Casablanca

Selain The Godfather, Casablanca juga menjadi film yang menyetel standar perfilman Hollywood. Menggabungkan elemen roman, thriller, dan noir, film ini pada intinya mengisahkan tentang dua insan yang saling mencintai namun tak bisa bersatu. Dengan chemistry depan layar yang tak ada duanya, film penuh dialog ikonik ini wajib ditonton bagi penggemar film lawas dan calon sineas masa depan.

3. Silence of the Lambs

Siapa tak kenal nama Hannibal Lecter? Merupakan tokoh kanibal necis paling tenar di industri sinema, film Silence of the Lambs berhasil mempopulerkan tokoh ini berkat penampilan Anthony Hopkins yang sangat ikonik. Dengan naskah yang meledak-ledak dan musik latar yang apik, film thriller ini hingga kini masih berhasil buat banyak orang merinding tiada tanding.

4. Schindler’s List

Film tentang Perang Dunia 2 memang selalu laris, tapi karya Steven Spielberg yang satu ini berhasil menjadi pengalaman sinema yang lain daripada yang lain. Berfokus pada seorang Jerman yang menaruh iba pada tahanan Yahudi Nazi Jerman, film berdasarkan kisah nyata ini menampilkan sebuah cerita yang menyentuh dan penuh muatan sejarah dunia penting.

5. Lord of the Rings: Return of the King

Sebagai pamungkas dari trilogi film Lord of the Rings, Return of the King berhasil menyajikan penutup cerita yang memuaskan para penonton dan komite Academy Awards. Penuh dialog menyentuh dan momen-momen adegan perang terbaik sepanjang sejarah, kisah adaptasi novel legendaris ini hingga kini masih menjadi pondasi dari karya-karya fantasi yang datang setelahnya.