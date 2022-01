JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari penyanyi cantik asal Bali, Mahalini Raharja, yang berhasil terpilih sebagai Spotify EQUAL Artist untuk bulan Januari ini.

Dengan begitu, wajah Mahalini akan terpampang di billboard New York’s Times Square, untuk merepresentasikan Indonesia. Selain itu karya Mahalini juga akan ditambahkan ke daftar Playlist unggulan global EQUAL, bersama dengan beberapa artis wanita dari seluruh dunia.

Untuk diketahui, kampanye EQUAL dari Spotify ini lahir untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan di industri musik. Untuk mencapai tujuan dari kampanye itu, Spotify pun membuat playlist EQUAL lokal yang ada di 35 negara dan menjangkau lebih dari 50 negara.

Baca Juga:

Intip Momen Manis Nuca & Mahalini saat Syuting MV Janji Kita

Akting Tanpa Naskah, Intip Aksi Nuca & Mahalini di Balik MV 'Janji Kita'

Selain itu, ada pula EQUAL Artist of the Month yang memilih satu artis di setiap negara untuk menjadi sampul dari playlist lokal di negaranya masing-masing. Artis EQUAL pilihan setiap bulan akan mendapatkan promosi dari Spotify dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan pendengar dari dalam dan luar negeri.

Bulan ini, nama Mahalini terpilih karena menurut Spotify, Mahalini memiliki semangat pantang menyerah dalam menginspirasi suara wanita dengan berbagai macam prestasi yang diraihnya. Sejalan dengan kampanye dari EQUAL yang ingin menghidupkan volume dari suara inspiratif para wanita, tidak hanya di Indonesia, tapi juga Asia hingga dunia.

“Kaget dan juga terharu aku bisa terpilih jadi Equal Artist of The Month nya Spotify sih, ga nyangka banget. Mudah mudahan dengan ini, aku bisa terus menginspirasi perempuan Indonesia untuk terus berkarya. Jangan pernah takut untuk melangkah, karena yang tau kita, ya diri kita sendiri. Jadi harus tetap semangat!”

Seperti yang diketahui, Sebagai pendatang dalam Industri musik indonesia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke 10 ini baru saja menorehkan prestasi dengan memenangkan penghargaan New Artist of the Year di Indonesian Music Awards 2021.

Selain itu music video dari single terbaru Mahalini telah mencapai 20 juta views hanya dalam waktu 1 bulan setelah diluncurkan, dan Sisa Rasa sendiri sudah diputar hampir 15 juta kali di Spotify. Tak diragukan lagi, dengan sambutan masyarakat Indonesia yang luar biasa atas karya karya mahalini, membuatnya menjadi the next big thing di Industri musik Indonesia. Hits Records adalah perusahaan rekaman asal Indonesia dibawah PT. Media Nusantara Citra Tbk, Perusahaan ini didirikan 8 Mei 2009. Berkantor di Kompleks MNC Studios Pada pertengahan Tahun 2020 Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid dll.