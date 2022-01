JAKARTA – Pada 24 Desember 2021, Vision+ resmi merilis original series terbarunya, Lukas: The Journey of an Altar Boy. Bercerita tentang Lukas yang berpetualang mencari ayahnya, serial ini diperankan sederet aktor cilik berbakat, salah satunya Chempa Puteri.

Dia berperan sebagai Flory, karakter yang menarik perhatian penonton berkat penampilan imut dan keceriaannya. Tak hanya itu, karakter tersebut juga memiliki berbagai sifat yang bisa menginspirasi para penonton.

Bagaimana sosok Flory dalam serial tersebut? Simak ulasannya berikut ini.

1.Ceria dan mudah berteman

Sejak awal pertemuannya dengan Lukas, Flory sudah diperlihatkan sebagai karakter yang mudah bersosialisasi. Ia merupakan gadis yang ceria dan senang bertemu dengan teman baru, salah satunya Lukas.

Saat sedang mencari ayah Lukas, Flory juga selalu berusaha mencairkan suasana dengan keceriaannya. Ia ingin agar petualangan mereka penuh semangat dan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

2.Percaya diri dan suka bermimpi

Sebagai anggota paduan suara gereja, Flory memiliki suara emas dan paras menawan yang sangat dibanggakannya. Dia bahkan bercita-cita menjadi penyanyi hebat ketika dewasa nanti. Dari segi karakter, dia sangat menyadari minat dan bakatnya, serta tak ragu untuk mengejar mimpinya.

3. Kekinian dan up to date

Dalam serial ini, Flory digambarkan sebagai gadis yang selalu mengikuti perkembangan zaman atau up to date. Ia gemar bermain media sosial dan menonton film-film populer agar tetap kekinian. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri, karena antusiasmenya terhadap tren-tren terkini membuat penonton merasa relate dengan karakternya.

Chempa Puteri sebagai pemeran karakter Flory menceritakan sedikit mengenai sosok Flory di program Dahsyatnya 2021 RCTI pada 29 Desember 2021. “Flory itu anak yang blakblakan, ia juga suka pujian, sekaligus bermimpi menjadi penyanyi rohani terkenal,” katanya.

Ingin tahu lebih lanjut mengenai karakter Flory ini? Saksikan serial Lukas: The Journey of an Altar Boy eksklusif hanya di Vision+! Episode 1 dan 2 dari serial ini bisa Anda akses secara gratis, kapan saja dan di mana saja.

