JEANNETA Sanfadelia ternyata sosok istri penyanyi Ardhito Pramono yang tengah terjerat kasus narkoba. Berikut biodata dan agama Jeanneta Sanfadelia.Â

Jeanneta datang ke Polres Metro Jakarta Barat untuk bertemu sang musisi yang ditahan. Tak sendiri, dia datang bersama dua orang pria berbadan besar.

"(Jeanneta Salfadelina) Istrinya, dan pendamping keluarganya," ujar Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Arif Oktora di kantornya, Kamis (13/1/2022).

Mengenal sosok Jeanneta lebih dalam, dia diketahui terjun ke industri hiburan sebagai seorang model. Perempuan yang akrab dipanggil Jean ini lahir pada 8 Juni, dan belum diketahui tahunnya. Agamanya Islam.

Jean juga aktif dan populer di media sosial. Dilihat dari akun Instagramnya, @jeannetasfdl, dia memiliki lebih dari 74 ribu followers.

Dari unggahannya, diketahui Jean pernah didapuk sebagai model foto untuk bandara Singapore Changi Airport. Wajah cantiknya pun pernah menghiasi majalah Bazaar Indonesia.

Dilihat dari bio Instagramnya, perempuan berambut pendek ini juga seorang desainer grafis. Lewat akun @studios.jeanne, ditampilkan hasil desain karyanya untuk kolaboraso suatu merchandise.

Jean pun pernah muncul di video klip Ardhito bertajuk Here We Go Again. Video musik itu menampilkan cerita manis sosok Jean dan Ardhito memadu kasih.

Mengenakan pakaian serba putih, kecantikan Jean semakin terpancar dan anggun. Beberapa kali Ardhito dan Jean saling berdansa.

Seperti diketahui, penyanyi berinisial AP yakni Ardhito Pramono ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat di rumahnya di kawasan Jakarta Timur pada 12 Januari 2022. Dari hasil pemeriksaan tes urin, dia dinyatakan positif mengonsumsi ganja.