HOTMAN Paris mengumumkan bahwa putrinya, Felicia, baru keterima jadi lawyer di Kantor Pengacara Inggris. Seperti apa potretnya?

Kabar ini dibagikan lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Dengan keterangan yang mengatakan bahwa sang putri telah diterima di Kantor Pengacara Inggris. Hotman dengan bangganya, menyebut sang putri yang bernama lengkap Felicia Putri Parisienne Hutapea ini sudah go internasional.

Â

"Akhirnya Felicia Br Hutapea di terima sebagai Lawyer di Kantor Pengacara Inggris berkantor di luar negri!! Putri Indonesia Go International," kata Hotman Paris dikutip pada Kamis (13/1/2022).

Potret yang diunggah ketika sang anak wisuda, banyak netizen yang mengucapkan selamat dan ikut bangga dengan anak Hotman Paris itu. Ada juga yang menilai kalau pencapaian Felicia tak lepas dari orangtuanya yang hebat di bidang hukum.

"Keren smg sukses ke depannya dan bisa belain orang2 papa juga," kata Edis****

"Bibit unggul emak bapak pinter nurun ke anaknya Manteo," ucap irma*****

"Luarbiasyah siapa dulu bapaknya khan? King hotman tersohor se Indonesia raya...ckckckk you are number one king HotMan (emot sip)," tulis Marin*****

Diketahui, Felicia berusia 26 tahun yang lulusan Sekolah dari Queen Mary (2016) dan Sekolah Hukum Harvard (2011), Universitas Yale (2010), lainnya. Sedangkan sang ayah yang bernama Hotman Paris Hutapea adalah pengacara Indonesia yang terkenal dengan gayanya flamboyan dan gaya hidup mewah.