JAKARTA - Ardhito Pramono mengejutkan publik setelah berurusan dengan hukum akibat kasus narkoba. Di titik terendah sang musisi, penggemar tetap memberikan dukungan pada pelantun Here We Go Again.

Tak hanya untuk bintang Story of Kale: When Someone's in Love tersebut, penggemar juga memberikan dukungan untuk kekasih sang aktor, Jeanneta Sanfadelia. Dukungan itu diberikan fans di kolom komentar unggahan terbaru sang model.

Penggemar berharap, Jean bisa menemani Ardhito hingga kasus hukumnya selesai nanti. “Kak Jean, tetap sama Bang Dhito ya apapun yang terjadi,” tutur seorang penggemar. Lainnya mengatakan, “Sabar ya Kak. Pelajaran untuk Dhito.”

Seorang pengguna Instagram juga menuliskan, “Kak Jean, yang kuat ya. Kami akan selalu mendukung kalian berdua.” Sementara lainnya menambahkan, “Peluk, tetap kuat ya Kak.”

Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Ardhito Pramono atas kepemilikan ganja di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada 12 Januari 2022, pukul 02.00 WIB. “Kami menemukan barang bukti berupa ganja. Yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan. Tes urine juga sudah dilakukan, hasilnya positif ganja,” tutur Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo.* Baca juga: Blakblakan, Kalina Oktarani Ungkap Alasan Bercerai dari Vicky Prasetyo