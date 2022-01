JAKARTA - Publik digegerkan dengan kabar penangkapan musisi inisial AP, yakni Ardhito Pramono oleh polisi terkait kasus narkoba. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP, Danang Setiyo.

"Iya (Ardhito Pramono)," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setiyo kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Alhasil, netizen pun langsung menyoroti akun Instagram aktor sekaligus musisi tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah unggahan terakhir Instagram Story Ardhito Pramono.

Bintang film Story of Kale: When Someone's in Love itu terlihat sedang berada di sebuah kafe bernuansa Jepang dengan iringan musik yang begitu kencang. Pencahayaan yang bermodal lampu lampion ala Jepang itu membuat nuansa kafe menjadi sedikit gelap. Dalam keterangan, Ardhito menyebut akan ada penampilan seorang DJ dalam kafe tersebut.

"Malam ini dj-set bersama.... ya udah tau lah ya siapa," tulisnya dalam Instagram Story.

Setelah ditelusuri, rupanya Ardhito Pramono sendirilah yang akan menjadi DJ pada malam tersebut. Pada Senin (11/1/2022), Ardhito telah tampil di salah satu restoran Jepang di kawasan Jakarta Selatan. Ini bisa dilihat dari sebuah poster yang diunggah oleh akun kafe tercantum dalam unggahan Instagram Story Ardhito.

Ardhito Pramono saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif setelah ditangkap. Hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui secara detail terkait kasus yang menjerat Ardhito tersebut. Termasuk, barang bukti apa yang disita saat penangkapan.

