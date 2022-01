VERREL Bramasta berlibur ke Dubai bersama Natasha Wilona. Mereka kompak dan dekat, sampai Verrel nekat melakukan sesuatu, padahal membuatnya jantungan, demi Natasha Wilona.

Saat di Dubai, mereka tengah menikmati ketinggian bersama di salah satu lokasi yang tengah hits di Dubai. Lokasi ini pun membuat Verrel ngeri bergidik karena sebenarnya dia phobia ketinggian.

Dalam unggahan video di akun Instagramnya, Verrell terlihat jelas memiliki phobia dengan ketinggian. Hal itu bahkan membuatnya beberapa kali memegangi Wilona yang ada di sampingnya.

"Ini tinggi banget. Astagfirullahaladzim," ucap Verrell.

Kendati demikian, Verrell akhirnya berani untuk bergelantungan dan melawan ketinggian. Bahkan ia menyebut jika hal tersebut dilakukannya demi Wilona.

"Takut sih sama ketinggian. Tapi lebih takut kehilangan kamu," tulis Verrell pada keterangan video.

"Thanks @skyviewobservatory for the unforgettable experience," lanjutnya.

Keberanian Verrell untuk melawan phobia demi Wilona jelas membuat netizen baper. Mereka bahkan berharap agar hubungan asmara Verrell dan Wilona bisa kembali bersatu. "Semoga kamu berjodoh ya @bramastavrl sm @natashawilona12 kalian pasangan yg sangat serasi banget suka liat kmu sm wilona," tulis linaanjani. "Bismillah halal ya@natashawilona12 @bramastavrl," tulis aisyahyulindra0731.