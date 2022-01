GAYA foto kekinian ala Natasha Wilona selalu memesona. Natasha Wilona artis cantik yang selalu tampil memikat.

Pesona wajahnya tak pernah membosankan saat dipandang. Baik netizen perempuan maupun laki-laki pun jadi fans beratnya.

Berikut adalah tiga foto kekinian ala Natasha Wilona ditulis Jumat (7/1/2022).

Bersama ibunda

Gaya Foto Kekinian ala Natasha Wilona. (Foto: Instagram)

Menyempatkan liburan bersama sang ibu, Natasha Wilona tampil aduhai. Dia memadukan hot pants dengan crop top lengan panjang yang membuat bagian perutnya terlihat.

Pesinetron cantik ini pun tampil sangat menawan dan banyak pula yang menilai dirinya seksi. Tak percaya?

"Nice kk ❤️❤️❤️❤️," kata ling***

"Sexy," tulis buk***

Baju seksi

Gaya Foto Kekinian ala Natasha Wilona. (Foto: Instagram)

Seperti kebanyakan gadis-gadis muda lain yang memilih crop top saat ingin tampil seksi, begitu juga dengan Natasha Wilona. OOTD seksi dan cute Wilo kali ini, memadukan crop top bermotif kotak-kotak kombinasi warna kuning gading dan putih yang memperlihatkan perut rata dan mulusnya serta pinggang mungilnya, bersama bawahan hot denim ripped pants.

“Wilona enggak pernah makan seblak ya, perutnya kecil langsing banget,” puji Yoan_****yoza87

Di rooftop

Gaya foto kekinian ala Natasha Wilona. (Foto: Instagram)

Rooftop selalu menjadi spot foto kekinian yang keren. Natasha Wilona pun brpose cantik duduk di kursi saat berada di rooftop. Outfitnya pun bikin gagal fokus, dia memakai tank top ketat oranye dengan hot pants motif garus dipadukan kemeja sebagai outer, lalu dia menenteng tas dan sneakers kece.

"One day your life will flash before your eyes. Make sure it’s worth watching," tulis sang artis.

"Wow," balas netizen yang terkesima melihat gayanya.