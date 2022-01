AURA Kasih kembali update gaya seksinya di 2022. Dirinya hobi pakai rok pendek sepaha nan aduhai.

Memakai outfit bermotif sedikit gelap, Aura Kasih pamer kulit putih nan mulus. Pria yang yang tak terpana melihat gaya seksinya.

"Trying to be the best version of ME," tulisnya dikutip dari Instagram aurakasih.

Si hot mom ini pun tampil memesona dan terlihat kinclong. Tentu tak hanya menarik perhatian, namun bisa saja bikin mama muda lainnya iri loh lihat bentk body-nya.

Rata-rata netizen pria membanjiri kolom komentar Aura Kasih sampai ada yang menyebut mirip spirit doll loh. Yuk intip komennya! "Sehat" Terus ya ibu janda 😍," kata netizen lain. "Kembang desa yeuh awas😍😍," sahut lainnya. "Spirit doll ketika dewasa😂," ujar netizen. "Kinclong ya bun," kata lainnya.