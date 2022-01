AYU Ting Ting mengaku hamil duluan kala memiliki hubungan asmara dengan Enji Baskoro. Namun hal ini membuat Ivan Gunawan kelabakan.

8 tahun lalu, Ayu Ting Ting umbar aibnya ini ke sahabatnya. Ivan Gunawan kelabakan saat sang pedangdut cerita kepadanya.

Di salah satu stasiun televisi, Ayu yang kepalang tahu hamil duluan, mengaku kebingungan dengan ayah dari janinnya.

“Gimana nih A', emangnya dia bapaknya,” tanya Ayu pada Igun saat mengetahui dirinya hamil.

Ivan Gunawan memarahi Ayu Kesal dengan perilaku Ayu 8 tahun yang lalu, Igun akhirnya memarahi dan menyebut sahabatnya itu bandel.

“Makanya, lu kalau gua bilangin ngerti lu! Bandel banget sih lu!" oceh Ivan Gunawan disusul kerasnya tawa host lainnya.

8 tahun telah berlalu, namun hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kian rekat. Mereka kerap pamer kemesraan walau ngakunya cuma sebatas sahabat.

Diintip Okezone, Minggu (9/1/2021), berikut 3 potret kemesraan antara Ayu dan Ivan Gunawan. Yuk simak!

Selfie

Ivan selalu memberi emoji hati kala pamer foto mesra dengan Ayu Ting Ting di Instagram pribadinya. Mereka berdua asyuk selfie dengan wajah gembira.

"Thank u ❤️," tulis Ivan Gunawan.





Gendong boneka bayi

Bak keluarga yang harmonis, Igun tampak mengunggah potretnya bersama Ayu yang sedang menimang Miracle. Igun pun tampak menyenderkan kepalanya di bahu wanita yang digadang-gadang sedang menjalani hubungan spesial dengannya. Berbeda dari isi kolom komentar unggahan sebelumnya, Netizen justru memuji keduanya yang dirasa sudah cukup matang untuk memulai hubungan lebih serius.

Netizen bahkan mendoakan Ayu dan Igun segera memiliki momongan.

“Udah cocok banget sih kalian❤️❤️❤️” tulis @pat**

“Semoga terwujud beneran ya ka igun teh ayu,” sambung @ayl***

Ucapan ulang tahun

Baru saja Ivan Gunawan merayakan ulang tahunnya ke-40. Ayu Ting Ting tak lupa memberi kejutan serta hadiah spesial. Dia pun mengumbar kalimat mesra juga pamer pose mesra berdua.

"Happy birthday to the one and only my boy @ivan_gunawan yeeaaaaa sehat trs, pjg umur, byk rezeki, tambah sukses dlm apapun, jd lebih baik, smg apa yg dinginkan terkabul amin....selalu setia n syg sm aku, pokoknya selalu bahagia amin....luv n always support you muaaachh 🎂🍻🥳💋❤️🌹💃🥰❤️," tulis sang pedangdut.