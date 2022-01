SPIRIT doll milik Ivan Gunawan yang diberi nama Baby Miracle alias Eqqel dan Marvel menjadi viral. Di Instagram, ia pun kerap membagikan potret mengasuh spirit doll ini, bahkan Ayu Ying Ting pun ikut-ikutan loh.

Sejak mengadopsi dua boneka arwah yang ia beri nama Miracle Putra Gunawan dan Marvel Putra Gunawan, Igun jadi perbincangan khalayak. Ia bahkan digadang-gadang mulai tak berakal karena mempercayai arwah yang ia asuh.

Meski terus menerus dihujani komentar negatif netizen, namun nampaknya kasih sayang Igun untuk dua boneka yang ia sebut anaknya tersebut tidak sama sekali berkurang.

Lantas bagaimana bentuk kecintaan Ivan Gunawan kepada dua anaknya tersebut? Yuk simak 3 potret Ivan Gunawan bersama bonekanya.

Miracle dan Marvel

Igun memang mempercayai dua bonekanya memiliki perasaan dan akan tumbuh besar seperti anak pada umumnya. Melalui unggahan Igun beberapa saat lalu, Igun terlihat menggendong Marvel dan Miracle dengan hati-hati. Wajah desainer handal itu pun terlihat berbinar-binar menatap kedua bonekanya.

“Just when you think you know love, someone so little and precious comes along to remind you just how big love really is. Just like my love for you Miracle and Marvel.”

“Sama seperti saat kamu berpikir bahwa kamu benar memahami arti cinta, seorang yang kecil dan berharga datang bersamaan untuk mengingatkanmu betapa besar cinta itu sendiri. Seperti cintaku untuk Miracle dan Marvel,” tulis Igun.

"Gak sabar nunggu mereka gede 😂😂," balas netizen.

"Penasaran lihat gedenya," kata yang lain.

Momong Miracle Meski Miracle tak dapat menunjukan ekspresi seperti bayi pada umumnya, namun Igun senantiasa mengasuh bonekanya dengan ceria. Ia bahkan terlihat senang saat menghibur Eqqel di sofa rumahnya. Dalam potret tersebut Igun tampak merebahkan tubuhnya di atas sofa sembari menghibur Eqqel, dengan mengangkat tubuhnya. Namun sayangnya, kolom komentar Igun terus dipenuhi dengan ketidaknyamanan netizen. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa dirinya mengalami stres, loh “Ini udah stress gak sih?” ujar netizen.

Foto Bareng Ayu Ting Ting Bak keluarga yang harmonis, beberapa saat lalu Igun tampak mengunggah potretnya bersama Ayu yang sedang menimang Miracle. Igun pun tampak menyenderkan kepalanya di bahu wanita yang digadang-gadang sedang menjalani hubungan spesial dengannya. Berbeda dari isi kolom komentar unggahan sebelumnya, Netizen justru memuji keduanya yang dirasa sudah cukup matang untuk memulai hubungan lebih serius. Netizen bahkan mendoakan Ayu dan Igun segera memiliki momongan. “Udah cocok banget sih kalian❤️❤️❤️” tulis @pat** “Semoga terwujud beneran ya ka igun teh ayu,” sambung @ayl***