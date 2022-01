SEOUL - Golden Disc Awards ke-36 berlangsung pada 8 Januari 2022 di Gocheok Sky Dome di Seoul. Mereka telah mengumumkan para pemenang Golden Disc Awards ke-36.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Golden Disc Awards berlangsung selama dua hari, dibagi menurut divisi Album dan Digital Song. Tahun ini, seluruh acara diadakan pada satu hari untuk mematuhi peraturan jarak sosial. Tidak ada penonton yang hadir dan pertunjukan sudah direkam sebelumnya.

Baca Juga:

Grammys 2022 Ditunda, BTS Batal Berangkat ke Amerika Serikat

JLo Bagikan Proses di Balik Layar Film Marry Me, BTS Terlibat?





Untuk tahun kelima berturut-turut, BTS memenangkan Album of the Year, Disc Daesang, sementara IU memenangkan Digital Song of the Year Digital Daesang untuk tahun kedua berturut-turut.

Melansir soompi (9/1/2022), berikut daftar pemenang Golden Disc Awards ke-36:

Digital Song of the Year, Daesang: IU

Album of the Year, Daesang: BTS

Digital Song Division Bonsang: Lee Mujin, STAYC, Oh My Girl, AKMU, Heize, aespa, IU, BT

Album Division Bonsang: TXT, ENHYPEN, IU, NCT DREAM, Stray Kids, NCT 127, SEVENTEEN, BTS

Artist of the Year: aespa

seezn Golden Disc Popularity Award: BT

Cosmopolitan Artist Award: SEVENTEEN, aespa

Best Solo Artist: Lim Young Woong

Best Performance: THE BOYZ, Jeon Somi

Best Group: Brave Girl

Best Rookie Artist: STAYC, aespa

Semua nominasi adalah lagu dan album yang dirilis antara November 2020 dan pertengahan November 2021. Nominasi untuk kategori utama didasarkan pada ukuran kuantitatif seperti jumlah streaming dan penjualan album.

Pemenang akhir dipilih 60 persen berdasarkan penjualan yang dihitung hingga pertengahan Desember 2021 dan 40 persen berdasarkan penilaian oleh panel juri, yang terdiri dari 50 pakar industri termasuk jurnalis musik, direktur produksi program musik, kritikus musik, perwakilan distribusi musik, dan panitia pelaksana upacara.

(aln)