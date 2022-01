JAKARTA- Memasuki awal tahun 2022, MNCTV terus memberikan suguhan program-program terbaik dan berkualitas untuk menemani para pemirsa setia dirumah.

Di bulan Januari 2022, MNCTV menghadirkan program-program terbaru dalam tema 'Funtastic January 2022', seperti 'Liga Futsal Profesional 2021', 'Road To Kilau Raya 2022', 'Bedah Rumah', tiga sinetron bekerjasama dengan MNC Pictures, yakni sinetron 'RT Kampung Ambyar', sinetron 'Cinta Anak Soleh', dan sinetron 'Putri Duyung & 1001 Keajaiban' yang tentunya akan memanjakan para pemirsa setia MNCTV dirumah.

MNCTV sebagai official broadcaster Liga Futsal Profesional 2021 menayangkan secara langsung pertandingan kasta tertinggi liga futsal Indonesia yang akan memulai pertandingan pembuka pada Sabtu, 8 Januari 2022, antara BTS FC Surabaya vs Kancil BBK dan Safin FC vs IPC Pelindo pukul 12.00 WIB dan 14.00 WIB.

Selain itu, MNCTV kembali menghadirkan konser megah Road To Kilau Raya (RTKR) yang ditayangkan secara langsung pada Jumat, 28 Januari 2022, pukul 21.00 WIB. RTKR merupakan program konser musik yang diramaikan bertabur bintang artis dan musisi papan atas tanah air yang siap menghibur para pemirsa.

Selanjutnya, MNCTV menayangkan program 'Bedah Rumah Lagi' yang tentunya akan menjadi tayangan favorit pemirsa yang akan tayang perdana pada Jumat, 7 Januari 2022, tayang setiap Jumat, pukul 16.15 WIB. Program 'Bedah Rumah Lagi' dipandu oleh host Kenta dan Asty Ananta akan mencari penerima berkah yang memiliki rumah yang kurang layak dan direnovasi menjadi tempat layak huni dengan dibuat modern.

Selain itu, MNCTV bekerjasama dengan MNC Pictures menghadirkan sinetron terbaru 'RT Kampung Ambyar' yang akan tayang perdana pada Rabu, 12 Januari 2022, pukul 22.15 WIB. RT Kampung Ambyar dihiasi oleh aktor dan aktris ternama seperti Rifki Balwel sebagai Aryo, Claudia Andhara sebagai Dinda, Amanda Rigby sebagai Yu Sih, Julian Kunto sebagai Ucok, Derry Drajat sebagai Pak Jayus. Sinetron RT Kampung Ambyar menceritakan tentang Aryo sang penjual roti yang polos dan baik hati. Aryo berpacaran dengan anak seorang kaya raya yang bernama Dinda. Mereka merencanakan untuk pertunangan namun ditolak oleh keluarga Dinda. Ketua RT yang menjadi perwakilan keluarga Aryo mengalami serangan jantung dan Aryo ditunjuk warga sebagai Ketua RT di pemukimannya. Kemudian, sinetron terbaru 'Cinta Anak Soleh' yang akan tayang perdana pada Rabu, 12 Januari 2022, pukul 21.00 WIB. Sinetron Cinta Anak Soleh dibintangi oleh Alwi Assegaf sebagai Ali dan Reyhan, Fadlan Muhammad sebagai Faqih (Ayah Ali dan Reyhan), Helmalia Putri (Salma, Ibu Ali dan Reyhan), Vemasse Firdatidar sebagai Ulfa, Makayla Rosehilli sebagai Syifa, dan Ray Shareza sebagai Ustadz Mustofa. Sinetron Cinta Anak Soleh menceritakan tentang dua orang remaja yang memiliki wajah kembar, Reyhan dan Ali. Keduanya merupakan kakak beradik kembar yang dilahirkan dari rahim yang sama, Ibu Salma. Namun keduanya berpisah karena ulah seseorang yang membenci hubungan orang tua mereka. Ali dan Rayhan pun hidup dengan berbeda karakter. Kemudian, sinetron 'Putri Duyung & 1001 Keajaiban' yang akan tayang segera dibulan Januari 2022. Dibintangi oleh Queen Gendis sebagai Putri (Putri Duyung), Kia Poetri sebagai Ratu Duyung, Tyas Mirasih sebagai Debby (ibu tiri Putri), Tengku Tezi sebagai Yanuar (ayah kandung Putri), Winona Karamoy sebagai Luna (saudara tiri putri), dan Nay Nanoy sebagai Bella (saudara tiri putri). Saksikan program-program terbaru 'Funtastic January 2022' hanya di MNCTV Selalu di Hati.