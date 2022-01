POSE seksi Anya Geraldine sering mencuri perhatian. Seperti kala dirinya tampil kasual pakai rok bunga-bunga.

Belahan dada Anya Geraldine terlihat mengintip dan yang pasti bikin gagal fokus. Potretnya pun kian aduhai dalam foto ini.

Anya di sini semakin dikenal publik secara luas lantaran membintangi serial Layangan Putus. Anya sukses berperan sebagai pelakor dalam pernikahan Kinan (Putri Marino) dan Mas Aris (Reza Rahardian.

Netizen sampai emosi jiwa kala melihat potret Anya. Tapi sebagian pria pun tentu memuji gaya Anya.

"Lidya aku benci kamu,,kamu telah ambil mimpi ku.... it's my dream lidya😂 Cappadocia n pent house 5 M...open your eyes..balikin duit Aris🤭🤭🤭🤣🤣liat muka Anya masih kebayang" film layangan putus," kata 4b0***

"Ldya kamu jangan sama mas aris ya kasian kinan😢," tulis nrl***

"Ini loh lydya yg di beliin Penthouse 5M wkwkwkw...ternyata cakep😂," tambah idho*** "Balikin penthouse seharga 5m itu lyd😡, itu bukan hak km, itu hak mbak kinan😡😡😡," kata sonia*** "Anya meresahkan 😂," ujar dea*** "Selalu menggoda 😍," ungkap kar***