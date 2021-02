LOS ANGELES - Aktris Emma Watson dirumorkan pensiun berakting. Rumor tersebut menyusul setelah media sosial bintang Harry Potter itu tidak akan aktif hingga waktu yang tidak ditentukan.

Meskipun demikian, agensi Watson mengungkap bahwa aktrisnya hanya sedang tidak mengambil proyek baru. Masih belum diketahui secara pasti kapan aktris 30 tahun itu akan kembali berakting.

Untuk mengenang kembali akting pemeran Hermione tersebut, berikut beberapa film rekomendasi yang dibintangi Emma Watson untuk Anda:

1. Harry Potter

Film Harry Potter and the Philosopher's Stone yang rilis pada 2001 menjadi debut Emma Watson di layar lebar. Film ini bisa dibilang langsung menuai sukses dan populer di beberapa negara. Film bergenre fantasi ini menghabiskan 8 seri, yang berakhir dengan film Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 pada 2011.

Dalam film ini Watson berperan sebagai Hermione Granger yang merupakan sahabat Harry Potter (Daniel Radcliffe). Bersama Ron Weasley (Rupert Grin), ketiga menjalani petualangan luar biasa di dunia sihir melawan Pangeran Kegelapan, Lord Voldemort.

2. Beauty and the Beast Berikutnya ada Beauty and the Beast live action yang dirilis pada 2017. Dalam film ini Watson berperan sebagai gadis desa bernama Belle yang pergi ke sebuah kastil untuk menyelamatkan ayahnya. Dalam kasti tersebut, tinggal seorang makhluk mengerikan yang ternyata seorang pangeran yang dikutuk. Nantinya ada bumbu asmara diantara keduanya. Film ini diadaptasi dari kisah putri Disney dengan judul yang sama. Watson beradu akting dengan beberapa aktor ternama yakin Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor, David Ogden Stiers, Paige O'Hara, dan masih banyak lagi. 3. The Perks of Being a Wallflower The Perks of Being a Wallflower menjadi film romantis berikutnya yang dibintangi Watson. Film yang disutradarai oleh Russel Smith dan Lianne Halfon ini dirilis pada 2012. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Charlie (Logan Lerman), yang merupakan sosok introvert dan pemalu. Kehidupannya berubah usai bertemu dengan seniornya, Patrick (Ezra Miller) dan adik tirinya, Sam (Emma Watson). Dalam film ini Watson berakting sebagai sosok wanita yang nyentrik dan ceria. Dia juga memiliki beberapa adegan mesra dengan Logan Lerman. 4. Little Women Little Women yang dirilis pada 2019 menjadi proyek terakhir Watson. Dia diketahui belum kembali berakting setelah bermain dalam film arahan Greta Gerwig ini. Filmnya berkisah tentang empat gadis muda yang semuanya bertekad untuk menjalani hidup dengan pilihan masing-masing. Selain Watson film ini juga dibintangi oleh Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, Florence Pugh, Eliza Scanlen, dan Laura Dern.