LONDON - Emma Watson dikenal luas lewat sederet peran ikoniknya di layar lebar. Dia memulai debutnya di dunia akting di usia 9 tahun dengan berperan sebagai Hermione dalam film Harry Potter, pada 2001.

Dari satu peran tersebut, dia kemudian membintangi sederet film populer lainnya, seperti The Bling Ring, Noah, hingga Beauty and the Beast. Namun hari ini (25/2/2021), penggemar dikejutkan dengan kabar sang aktris akan pensiun dari dunia akting.

Lalu benarkah Emma Watson benar-benar pensiun dari dunia akting? Kepada Daily Mail, agensi sang aktris mengatakan, saat ini statusnya ‘tidak aktif’. “Dia sedang tidak mengambil proyek baru,” kata agensi sang aktris.

Pernyataan agensinya inilah yang membuat penggemar berspekulasi bahwa dia akan berhenti berakting. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi dari Emma Watson terkait isu pensiun tersebut.

Ini bukan pertama kali, bagi aktris berdarah Inggris itu diisukan pensiun berakting. Mafhum, dia terbilang pemilih dalam proyek dan cenderung santai dalam menjalani kariernya.

Dalam wawancaranya dengan Marie Claire pada 2013, Emma Watson mengaku, memerlukan waktu 2 tahun untuk menjauh dari dunia hiburan setelah menyelesaikan film terakhir Harry Potter. "Maksudku, Harry Potter masih akan rilis. Tapi, aku perlu waktu untuk benar-benar mencari tahu siapa aku dan apa yang kuinginkan. Aku bahkan mempertimbangkan untuk tidak lagi menjadi aktris," katanya kala itu. Kemudian pada 2016, Daily Star melaporkan, Emma Watson berhenti berakting setelah film Regression yang diperankannya hanya menghasilkan GBP243 atau setara Rp4,8 juta di bioskop. Kala itu, dia mengumumkan, rehat dari dunia akting selama setahun untuk fokus melakukan dua hal. Pertama, dia fokus pada pengembangan diri. "Aku membuat target membaca satu buku dalam sepekan," katanya. Kedua, Emma Watson menyelesaikan meditasi yoga level tiga untuk lisensi mengajar. Setelah masa rehat itu, dia kembali ke dunia akting dan bermain dalam beberapa film sukses. The Circle, Beauty and the Beast, serta Little Women beberapa di antaranya.*