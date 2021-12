SEOUL - KBS memastikan drama baru D.O EXO, Real Sword Battle akan tayang pada tahun depan dengan 12 episode. Meski begitu, stasiun TV nasional Korea Selatan itu belum mengumumkan jadwal tayang drama tersebut.

Drama ini akan menjadi proyek akting layar kaca perdana D.O setelah menyelesaikan masa wajib militernya, pada Januari 2021. Dia akan berperan sebagai Joo Gul Ryun, jaksa cerdas yang memiliki kepribadian ceria.

Drama ini berkisah tentang seorang jaksa yang ingin menciptakan keadilan bagi korban dan orang yang lemah. Dia merasa puas dengan menghancurkan para pejabat korup.

Mengutip Pinkvilla, Jumat (31/12/2021), drama Real Sword Battle akan diarahkan oleh sutradara Yoon Jae Hyuk. Sejauh ini, tim produksi masih melakukan casting untuk pemeran utama wanita dan melengkapi para pemain lainnya.

Jika proses casting berjalan baik maka D.O akan memulai syuting pada semester II-2020. Drama ini akan menjadi proyek reuni D.O EXO bersama KBS setelah sang idol membintangi drama Remember You, 7 tahun silam.*

