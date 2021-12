JAKARTA - Di penghujung tahun 2021 sebuah kejutan datang dari duo viral Nuca dan Mahalini. Siapa yang tidak merasakan baper dan galau kala mendengar single duet mereka “Aku Yang Salah”, yang kini telah mencapai 41 juta views sejak di tayangkan di youtube, kini Nuca dan Mahalini siap membangkitkan lagi perasaan cinta mereka lewat single terbaru yang diberi judul Janji Kita.

Janji Kita menceritakan tentang 2 orang yang mempunyai masa lalu bersama, tapi lalu berpisah karena suatu masalah dan akhirnya kini kembali bersama karena masih menyimpan perasaan satu sama lain. Dengan kata lain Janji Kita merupakan single CLBK, Cinta Lama Belum Kelar, begitu istilah atau ungkapan yang pas untuk single ini.

Baca Juga:

Klaim Masih Jomblo, Nuca Bahas Hubungannya dengan Mahalini

Kirana Idol Cover Lagu Sisa Rasa, Warganet: Enak dan Ngena

Karena ini adalah kali kedua Mahalini dan Nuca bekerja sama, maka tidak ada kesulitan yang berarti untuk menyatukan lagi chemistry diantara keduanya. Seperti yang kita ketahui Mahalini dan Nuca sempat memutuskan untuk merilis single masing masing dan bahkan Nuca sempat berduet dengan penyanyi lain, namun keduanya kompak mengatakan hal yang sama bahwasanya mereka berteman baik jadi chemistry yang sudah dibangun sejak single Aku Yang Salah tidak pernah hilang.” Iya, jadi karena kita memang berteman baik, jadi ga kaku lagi ya, dan sisa chemistry kita dari single pertama tuh emang masih ada. Jadi ga ada kesulitan sih” ujar nuca, dan hal ini juga di amini oleh Mahalini “Ya karena kita juga ga pernah putus contact, dan masih terus temenan baik, jadi kalau masalah chemistry mah itu masih sama kaya dulu, jadi gampang banget menyesuaikan diri.”

Janji Kita diciptakan oleh Resa Rayi dengan mengusung tema pop ballad, namun kali ini terasa sangat manis karena tema yang diambil adalah “Bahagia” dan membuat orang yang mendengarkan akan tersipu dan tersenyum malu seolah ikut merasakan atmosfer cinta yang dibawa oleh lagu ini.

“Janji Kita berdua, semoga selamanya.. kau dan aku jadi satu di dalam ikatan cinta kita” ini adalah sepenggal lirik dari chorus Janji Kita yang menurut Nuca adalah bagian paling menyentuh sekaligus menjadi favorit mereka berdua “Favorit kita berdua tuh pas bagian chorus! Karena liriknya kuat dan menyentuh” ujar nuca “Dan kaya bisa feel the love in the air gitu looh,” timpal Mahalini.

Mereka berdua berharap semoga single ini dapat mengikuti kesuksesan single single mereka sebelumnya dan mereka juga berharap semoga akan ada lebih banyak kebahagiaan yang akan datang bagi yang mendengarkan. “Semoga semuanya suka, dan semoga semuanya juga bisa merasakan bahagia sama seperti yang aku dan Nuca rasakan ketika mendengarkan lagu ini, enjooyyy guys! ini semua kita persembahkan untuk mylinz dan sobat nuca.” tutup Mahalini. Dengan jalan cerita yang hampir mirip dengan mereka, apakah Janji Kita sebenarnya adalah merupakan pengalaman mereka berdua? Entahlah, hanya Mahalini dan Nuca yang bisa menjawabnya. Hits Records adalah perusahaan rekaman asal Indonesia dibawah PT. Media Nusantara Citra Tbk, Perusahaan ini didirikan 8 Mei 2009. Berkantor di Kompleks MNC Studios Pada pertengahan Tahun 2020 Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid dll.