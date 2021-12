JAKARTA- Anya Geraldine menyita perhatian usai berperan sebagai perebut laki orang atau pelakor, Lydia Danira dalam series Layangan Putus. Tidak sedikit yang kesal dengan sosok selingkuhan Aris (Reza Rahardian) itu.

Tidak sedikit yang menumpahkan kekesalannya hingga komentarnya terkait peran Anya Geraldine di Instagram. Salah satunya pada foto terbaru perempuan 26 tahun itu yanbg terlihat mengenakan piyama dan celana berwarna oranye.

"Kesendirian adalah kebahagiaan," tulis Anya Geraldine di Instagram pribadinya, Jumat (31/12/2021).

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikomentari oleh warganet. Lucunnya mereka membanjiri komentar Anya Geraldine dengan kata-kata Kinan (Putri Marino) yang sempat marah kepada Aris karena ketahuan berselingkuh dan mengajak Lidia liburan keKapadokia.

"My dream not her," tulis warganet di kolom komentar.

"Lydia Danira itu siapa mas?" sahut warganet menirukan adegan Kinan.

"Liyia sungguh meresahkan," kata yang lainnya.

(nit)