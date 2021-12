JAKARTA - Tidak terasa hanya tinggal hitungan hari saja menuju tahun 2022. Jika membahas seputar drama Korea (drakor), pastinya tak jauh dari pasangan super lucu dan menggemaskan! Selain imut, deretan pasangan ini juga bisa menghibur kamu di perayaan Tahun Baru 2022.

RCTI+ akan menghadirkan berbagai rekomendasi drakor seru untuk menemani malam Tahun Baru kamu sehingga akan jauh lebih berkesan. Kira-kira pasangan dari drakor mana saja nih yang bisa kamu saksikan di RCTI+? Ini bocorannya!

1.Descendants of The Sun

Bagi pencinta drakor, pasti sudah tidak asing lagi sama drakor yang satu ini. Descendants of The Sun atau biasa disingkat DOTS selalu berhasil bikin penontonnya baper! Diperankan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, drakor ini bercerita tentang kisah cinta seorang tentara dengan tenaga medis di tengah misi kemanusiaan.

2.What’s Wrong With Secretary Kim

Menceritakan kisah cinta yang tidak biasa, What’s Wrong With Secretary Kim mengisahkan seorang bos perusahaan bernama Lee Young Joon yang tiba-tiba jatuh cinta dengan sekretarisnya sendiri, Kim Mi So. Dalam drama ini, penampilan Park Seo Joon dan Park Min Young selalu berhasil bikin para penontonnya senyum-senyum sendiri.

3.The Heirs

Diperankan oleh Lee Min Ho dan Park Shin Hye, The Heirs merupakan salah satu drakor paling legendaris pada masanya. Ceritanya tentang Eun Sang, putri dari seorang asisten rumah tangga yang menjalin asmara dengan putra konglomerat Korea Selatan bernama Kim Tan. Kisah cinta mereka selalu berhasil bikin penasaran.

4.W: Two Worlds

Berbeda dengan kisah cinta lainnya, drakor W: Two Worlds bertutur tentang kisah cinta Kang Chul dan Oh Yeon yang hidup di dua dunia berbeda. Diperankan oleh Han Hyo Joo dan Lee Jong Suk, serial ini memiliki 16 episode.

Keempat pasangan di atas pastinya siap menemani perayaan Tahun Baru kamu! Jadi, tak perlu takut lagi kalau malam Tahun Baru kamu bakal garing dan membosankan. Selain rekomendasi drakor di atas, ada juga drakor-drakor lain yang bisa kamu tonton di RCTI+.

Beberapa di antaranya adalah The World of The Married , At Eighteen, Welcome to Waikiki 2, Reply 1988, hingga kisah seorang pria psychopat dalam Mouse.

Yuk, rayakan Tahun Baru kamu bersama tayangan-tayangan seru di RCTI+. Jangan lupa untuk unduh aplikasinya melalui Play Store atau App Store secara gratis dan nikmati semua tayangan favorit kamu kapan saja dan di mana saja.*

