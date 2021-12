SEOUL - Aktris Park Min Young dikabarkan meninggalkan Namoo Actors, agensi yang menaunginya selama 4 tahun terakhir. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh agensi tersebut dalam keterangan resminya pada 29 Desember 2021.

“Kontrak eksklusif kami dengan Park Min Young telah berakhir. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperbaharui kontrak,” ujar Namoo Actors seperti dikutip dari Soompi, Rabu (29/12/2021).

Dengan begitu, maka aktris What’s Wrong with Secretary Kim? tersebut kini berstatus free agent. Status itu membuat banyak pihak penasaran ke mana dia akan berlabuh selanjutnya.

Park Min Young dan Namoo Actors pertama kali meneken kontrak kerjasama pada Desember 2017. Di bawah naungan agensi tersebut, dia membintangi sederet drama populer, seperti Her Private Life dan I’ll Go to You When The Weather is Nice.

Saat ini, sang aktris tengah terlibat dalam produksi drama baru JTBC, Cruel Story of Office Romance yang berkisah tentang kehidupan pekerja Badan Meteorologi Korea. Park Min Young akan beradu akting dengan Song Kang, Yura Girl’s Day, dan Yoon Park.*

Baca juga:

Park Min Young dan Song Kang Dikonfirmasi Bintangi Drama Baru JTBC

Tolak Rumah Pemberian Medina Zein, Mertua Vanessa Angel: Kami Tak Mau Serakah!



(SIS)