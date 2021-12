SOPHIA Latjuba dan Eva Celia sering dikira beda agamanya. Faktanya saat Natal 2021, ibu dan anak ini merayakan Natal bersama.

Dalam video yang diunggah pada malam Natal, nampak putri Sophia Latjuba, Eva Celia memimpin doa dengan berjabat tangan dan membentuk lingkaran bersama keluarganya. Sophia pun terlihat berbahagia dapat merayakan Hari Natal bersama keluarga.





“We are so blessed that we are able to gather with our loved ones once again on this joyful day. Even though we wish our family in Germany could celebrate with us, we also believe in His divine plan and timing, and we are grateful nonetheless. God is great. Merry Christmas everyone❤️🎄. (Kami sangat bersyukur dapat kembali berkumpul dengan orang-orang terkasih dalam hari penuh kebahagiaan ini. Meskipun kami berharap keluarga di German dapat bersama-sama merayakan Hari Natal, namun kami mempercayai rencana Tuhan, kami sangat berterima kasih. Tuhan sangat baik. Selamat merayakan Hari Natal semua),” tulisnya.

Video yang diunggah Sophia melalui akun Instagram tersebut sontak menuai berbagai asumsi. Pasalnya, pada 2014 silam wanita berusia 51 tahun tersebut secara terang-terangan mengonfirmasi bahwa dirinya telah menjadi seorang mualaf. Dikutip dari berbagai sumber, Sophia yang pada saat itu diketahui sedang dekat dengan Ariel Noah mengaku berpindah agama karena panggilan hati. Dirinya bahkan menipis rumor bahwa dirinya rela menjadi mualaf karena seseorang. "Ya saya mualaf bukan karena siapa-siapa. Ini adalah hubungan saya dengan Tuhan," ujarnya. Faktanya, pada 18 September lalu, mantan istri Indra Lesmana tersebut sempat mengunggah video dirinya saat mengenakan kalung salib pada lehernya, loh. Unggahannya tersebut kemudian menjadi ramai dan menandakan bahwa Sophia telah kembali menjadi seorang Nasrani.