DALAM rangka perayaan Hari Ibu, kompetisi Your Challenge membuat tantangan dengan membuat video bersama ibumu, yuk kapan lagi membuat video yang menyenangkan bersama ibumu, jangan lupa memberitahu ibumu bahwa bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah, uangnya bisa kamu gunakan untuk shoping bersama lho! Yakin tidak tertarik? Yuk langsung lihat segala ketentuannya di aplikasi RCTI+.

Your Challenge adalah sebuah program challenge akting atau lip sync dari adegan legendaris dari konten program milik MNC Group. Mulai dari adegan super galau Mas Pur di Tukang Ojek Pengkolan, sampai adegan Mandra Marah-Marah di Si Doel Anak Sekolahan.! Ini juga bisa buat konten mu lho Selain itu, ada hadiah jutaan rupiah yang menantikan kamu!

Caranya gampang banget kamu hanya perlu membuat video Your Challenge sesuai dengan ketentuan yang diberikan.Kamu tinggal memilih adegan mana yang ingin kamu pilih lalu Kamu perlu membuka Aplikasi RCTI+ atau mengaksesnya di website rcti plus lalu buka kolom Home Of Talent lalu Upload video yang telah kalian buat.

Untuk edisi spesial Hari Ibu ini, videonya bisa kamu sesuaikan yaa adegannya dengan ibumu atau juga bisa menggunakan video yang adegannya ibumu suka, Misalnya ibumu menyukai Ikatan Cinta kamu dapat menawarkannya kepada Ibumu atau Ingin menggunakan adegan Legendaris di di Sinetron Si Doel saat emak marah-marah bisa juga, mungkin dengan adegan seperti ini Ibumu bisa lebih menghayati.

Pastinya kamu tertarik bukan? Sudah banyak yang ikutan kompetisi Your Challenge ini loh. Kamu masih punya kesempatan sampai tanggal 31 Desember 2021 mendatang. Jangan sampai kelewatan! Segera buat video akting paling keren milikmu, dan langsung unggah ke RCTI+. Selain itu, RCTI+ juga sedang menyelenggarakan berbagai kompetisi lainnya loh! Hadiah puluhan juta rupiah menanti, nantikan terus ya!

(dwk)