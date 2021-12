JAKARTA - Sophia Latjuba belum lama ini mengunggah potret lawas ibundanya, Anna Müller, di media sosial Instagramnya. Potret tersebut dibagikan dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember.

Lewat postingan itu, artis 51 tahun ini tampak menggabungkan dua foto menjadi satu. Potret sebelah kiri adalah foto ibundanya, sedangkan di bagian kanan adalah potretnya sendiri.

“Buat Mama yang paling cantik dan awet muda, paling pintar, paling caring, paling kuat, paling jago masak, paling cerewet: Happy Mother’s Day,” kata Sophia Latjuba seperti dikutip dari keterangan fotonya, Kamis (23/12/2021).

Di postingan yang sama, dia juga membagikan momen kebersamaannya dengan sang ibunda. “I am who I am today because of you. I know I don’t say this enough, but I LOVE YOU ganz, ganz doll! Danke für alles, Mami,” tulis ibu dari Eva Celia itu.

Sontak, potret lawas ibunda Sophia Latjuba ini menjadi sorotan netizen. Mereka takjub dengan kecantikan Anna Müller semasa muda. Tidak heran, jika kini Sophia masih cantik dan awet muda di usianya yang sudah kepala lima.

“Salfok sama mamanya, mirip Tamara Bleszynski,” kata netizen di kolom komentar.

“Awet muda dan cantik itu ternyata turunan, ku baru tau,” komentar yang lain.

“Maminya cantiiiikkkk sekali,” puji netizen.

