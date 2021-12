LOS ANGELES - Sutradara The Batman, Matt Reeves mengungkapkan jika vokalis grup musik Nirvana, Kurt Cobain merupakan inspirasi di balik penggambaran karakter Bruce Wayne yang dibintangi Robert Pattinson.

“Ketika menulis skenario The Batman, aku selalu mendengarkan musik. Dan ketika menulis babak pertama, aku sedang mendengarkan lagu Something In The Way milik Nirvana," kata Reeves seperti dikutip dari Empire, Kamis (23/12/2021).

Melalui musik itulah Reeves memutuskan untuk melepaskan penggambaran standar Bruce Wayne sebagai playboy. Dia mengaku akan mengembangkan sisi di mana karakter tersebut mendapati tragedi besar dan menjadi seorang penyendiri.

Dalam film versinya, Matt Reeves memilih untuk menonjolkan karakter Batman yang penuh kerentanan dan keputusasaan, namun tetap memiliki kekuatan dalam dirinya. Seperti halnya Kurt Cobain, seorang bintang rock yang dihinggapi berbagai masalah.

“Aku rasa, itu adalah perpaduan yang bagus. Dia (Bruce Wayne) juga memiliki hal yang sama dengan Kurt Cobain, di mana dia terlihat seperti bintang rock, tetapi juga seorang penyendiri,” katanya lagi.

Baca juga: Syuting di Masa Pandemi, The Batman Gunakan Teknik Khusus

Selain itu, Matt Reeves mengungkapkan alasannya memilih Robert Pattinson untuk membintangi karakter Bruce Wayne. Dia yakin, sang aktor pilihan tertepat ketika melihat penampilannya dalam film Good Time yang dirilis pada 2017. Film The Batman rencananya akan debut di bioskop pada 4 Maret 2022.* Baca juga: Tolak Tuntutan 12 Bulan Rehabilitasi, Nia Ramadhani: Atas Dasar Apa?